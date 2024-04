Inscrições para concurso da Emdec prosseguem até o dia 13 de maio

Crédito: Divulgação/ Emdec

Requisitos do cargo de analista de RH passaram por retificação; confira a mudança e as vagas que estão sendo oferecidas

Quem pretende concorrer às vagas oferecidas pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) por concurso público tem até às 23h do dia 13 de maio para realizar a inscrição. São 10 vagas iniciais e formação de cadastro de reserva, sendo quatro cargos em nível médio, dois em nível técnico e quatro em nível superior.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço www.ibfc.org.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 72 para os cargos de nível médio e técnico; R$ 90 para os cargos de nível superior; e R$ 110 para o cargo de Médico do Trabalho Jr.

Confira a relação completa dos cargos disponíveis e respectivas remunerações:

A descrição detalhada das atividades e demais requisitos para os cargos estão disponíveis no edital completo. Entre os benefícios ofertados pela Emdec estão o auxílio-refeição, no valor de R$ 1.295 por mês e auxílio-alimentação, no valor de R$ 730, além de auxílio-creche. Também é possível optar por vale-transporte, convênio médico e seguro de vida em grupo, entre outros benefícios.

Analista de RH: requisitos têm retificação

O requisito mínimo exigido para o cargo de Analista de Recursos Humanos Jr. – Treinamento passou a incluir o curso superior completo de Administração de Empresas ou Tecnologia de Gestão de Recursos Humanos. Foram mantidos os cursos de Psicologia ou Pedagogia, além da exigência de seis meses de atividades relacionadas ao cargo e registro no Conselho de Classe.

A retificação foi publicada pela Emdec na edição do Diário Oficial do Município da última segunda-feira, 29 de abril.

Provas

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 2 de junho. Os candidatos que concorrem à vaga de Oficial de Manutenção Jr. deverão realizar também teste de aptidão física. Já os candidatos às vagas de Oficial de Manutenção – Eletricista Jr., Oficial de Manutenção – Serralheiro Jr. e Inspetor de Manutenção de Veículos Jr. serão submetidos a provas práticas.

Todas as informações sobre o concurso podem ser acessadas no edital completo, já disponível no site da Emdec, no endereço www.emdec.com.br, na seção “Trabalhe Conosco”, opção “Concursos Públicos”; e na página do IBFC, em “Concursos em andamento”. Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC do IBFC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 9h às 17h.