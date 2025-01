INSCRIÇÕES PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL SÊNIOR 2025 SERÃO ABERTAS NESTA QUARTA

A Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer irá abrir nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro, as inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol Sênior.

Podem participar da competição atletas nascidos em 1975 ou anos anteriores, ou seja, que tenham 50 anos completos ou a completar neste ano. As inscrições poderão ser feitas até a próxima quarta-feira, dia 5 de fevereiro.

Como se inscrever?

Os interessados devem retirar as fichas de inscrição na sede da secretaria, localizada no Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão”. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, no período da manhã, das 8h às 12h, e à tarde, das 13h às 17h.

“O Campeonato de Futebol Sênior é uma das competições mais aguardadas no calendário esportivo de Jaguariúna, promovendo não apenas a prática esportiva, mas também momentos de lazer e convivência. Reúna sua equipe, preencha a ficha de inscrição e entre em campo para mais essa disputa”, afirma o secretário de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna, Carlos França.

