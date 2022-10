Inscrições para o Canta Guaçu Edição de Natal podem ser feitas até quinta-feira, 27 de outubro

Instrumentistas e vocalistas interessados em participar do Canta Guaçu Edição de Natal têm até a próxima quinta-feira, 27 de outubro, para fazer o cadastramento. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do link https://bit.ly/formuláriocantaguacunatal. O edital com o regulamento completo encontra-se no https://bit.ly/editalcantaguacuedicaonatal.

O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e faz parte das comemorações artísticas de fim de ano do Natal Encantado 2022. O Canta Guaçu Edição de Natal será no dia 10 de dezembro, uma sexta-feira, às 19h30, no palco da concha acústica do Parque dos Ingás, no Centro. O tema desta edição é música brasileira. Caberá a pasta também decidir sobre o repertório musical de apresentação, o qual será baseado em canções populares da música brasileira das últimas quatro décadas.

São duas modalidades de inscrições. A primeira é destinada a instrumentistas para a seleção de até sete profissionais, sendo uma vaga para baterista, guitarrista, violonista e tecladista e as outras três para músicos de instrumentos de sopros. Já a segunda modalidade é para selecionar até quatro vocalistas.

“O grupo formado para o evento necessariamente tem que ter uma formação inédita, não sendo aceitas as inscrições de grupos que já tocaram juntos anteriormente. Os sete instrumentistas selecionados farão parte da banda base, que dará suporte para que até quatro vocalistas se apresentem no evento Canta Guaçu Edição de Natal”, explicou o secretário de Cultura, André Sastri.

Cada instrumentista e vocalista selecionado receberá uma ajuda de custo no valor de R$ 220. “Os valores serão justificados de acordo com o número de ensaios que serão realizados por cada artista antes da data de apresentação. E qualquer despesa com alimentação, transporte, figurino e instrumentos, correrão por conta dos selecionados”, falou.