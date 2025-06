INSCRIÇÕES PARA O VESTIBULINHO DO CURSO TÉCNICO DE LOGÍSTICA DA ETEC JAGUARIÚNA TERMINAM NA PRÓXIMA TERÇA

As inscrições para o Vestibulinho do curso técnico em Logística da Escola Técnica Estadual (Etec) Euro Albino de Souza, na sala descentralizada de Jaguariúna, terminam na próxima terça-feira, dia 10 de junho. Estão disponíveis 40 vagas no período noturno e as provas acontecem no dia 6 de julho, às 13h30, na Escola Municipal Professor José Roberto Chiavegato – Bita.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site: www.vestibulinho.etec.sp.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 30,00. O curso é gratuito.

Para dúvidas e mais informações, os interessados podem ligar para o número (19) 3851-9505.

Foto: arquivo