INSCRIÇÕES PARA SELETIVA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE JAGUARIÚNA ABREM NA SEGUNDA

Foto: Ivair Oliveira

A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna abre na próxima segunda-feira, dia 15 de janeiro, às 9h da manhã, as inscrições para a seletiva do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2024.

De acordo com a secretaria, estarão disponíveis 15 vagas para participação. As demais equipes que se inscreverem ficarão em lista de espera e serão chamadas, caso alguma equipe desista, ou, não efetive sua inscrição.

As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de janeiro, terça-feira, às 17h. Para isso, é necessário preenchar o formulário disponível no link www.campeonatosmunicipais.jaguariuna.sp.gov.br.

A organização entrará em contato para passar todas as informações aos inscritos, por meio do número de WhatsApp informado na inscrição.