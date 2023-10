Inscrições seguem abertas para curso técnico de Logística em Artur Nogueira

FOTOS: PREFEITURA DE ARTUR NOGUEIRA

Curso é oferecido pela Classe Descentralizada da ETEC Trajano Camargo; interessados devem se inscrever no vestibulinho até 8 de novembro

As inscrições para o vestibulinho da ETEC Trajano Camargo – Centro Paula Souza seguem abertas. A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga o curso técnico de Logística para 2024.

A partir das 15 horas desta quarta-feira (18), estará disponível no site vestibulinhoetec.com.br o resultado das solicitações de redução de 50% da taxa de inscrição para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs).

Importante lembrar que, mesmo aqueles contemplados com o benefício, devem efetivar a inscrição no site – dentro do prazo estipulado.

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 08 DE NOVEMBRO

Os interessados podem se inscrever até o dia 08 de novembro, cuja prova de seleção será aplicada em 10 de dezembro.

Com início no 1° semestre de 2024 e duração de três semestres, o curso técnico de Logística será oferecido pela ETEC Trajano Camargo, na Classe Decentralizada do município. As aulas serão presenciais, com carga horária total de 1.200 horas.

Serão apenas 40 vagas disponíveis e os candidatos precisam ter concluído o Ensino Médio, ou estar cursando a partir do 2° ano do Ensino Médio. A prova acontecerá na classe descentralizada da ETEC em Artur Nogueira, localizada na Rua Humberto Rossetti, Nº 711, no Jardim Ouro Branco – ao lado da EMEF Francisco Cardona.

O prefeito Lucas Sia (PSD) incentiva os interessados a participarem da prova, e destaca a importância de um curso técnico para a formação profissional dos jovens. “Educação é a base para o crescimento e desenvolvimento de um município, por isso, nossa gestão valoriza e apoia iniciativas como essa”, diz.

CRONOGRAMA

02/10 a 08/11 – Período de inscrição para o Vestibulinho

18/10 – Resultado da solicitação de redução da taxa de inscrição

06/12 – Divulgação dos locais de prova

10/12 – Aplicação das provas

14/12 – Publicação do gabarito

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, lembra os candidatos de se atentarem ao cronograma oficial. “Estamos à disposição para tirar dúvidas e orientar os interessados em participar da prova. Basta entrar em contato com a nossa Secretaria pelo telefone (19) 3827-9717”, frisa.

Os interessados deverão se inscrever através do link: <www.vestibulinhoetec.com.br>, e outras informações podem ser acessadas no site oficial do Centro Paula Souza: <https://www.cps.sp.gov.br/etec/vestibulinho/>.