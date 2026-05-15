Instagram lança recurso para fotos temporárias sem edição

Instants permite compartilhar imagens de visualização única por até 24 horas e também conta com aplicativo próprio

O Instagram lançou o Instants, novo recurso voltado ao compartilhamento de fotos de visualização única que ficam disponíveis por até 24 horas. A novidade foi apresentada como uma forma de incentivar publicações mais espontâneas e sem edições.

As imagens podem ser acessadas pela área de mensagens do próprio Instagram. Além disso, a plataforma também lançou um aplicativo específico para o Instants, disponível para dispositivos Android e iOS.

A proposta do recurso é permitir que os usuários compartilhem registros do dia a dia de maneira mais simples e autêntica, sem a pressão de grandes produções ou edições nas imagens.

O funcionamento lembra recursos já conhecidos em plataformas como BeReal e Snapchat, que também apostam em conteúdos rápidos, temporários e voltados à espontaneidade.

Segundo o Instagram, a ideia é oferecer uma experiência mais natural, com fotos do cotidiano compartilhadas como elas acontecem.

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