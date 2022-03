Instituto Mauá de Tecnologia realiza campanha de doação de sangue em parceria com o Hospital Albert Einstein

Ação organizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) acontece no dia 16 de março

São Paulo, março de 2022 – A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), em parceria com o Hospital Albert Einstein, tem mobilizado seus alunos, ex-alunos e colaboradores para uma campanha de doação de sangue. A ação será promovida no dia 16 de março, das 9h às 13h, no Campus do instituto em São Caetano do Sul.

Durante a pandemia, os bancos de sangue registraram uma queda na arrecadação e, com isso, se acentuou a urgência da conscientização das doações. Segundo Waldomiro Garcia Ferreira, presidente da Cipa, as ações já foram feitas em anos anteriores e agora, com a ajuda do Centro Acadêmico e o incentivo de colaboradores, a comissão decidiu retomar o trabalho. “Temos ressaltado a importância dessas ações, e que uma simples doação pode ajudar até quatro pessoas. Essa consciência sempre tem de existir em instituições de ensino, responsáveis por formar a consciência cidadã em seus alunos”, destaca Ferreira. Os agendamentos são feitos pelo site do hospital, que pode receber até 70 doadores por dia.

O profissional explica que as doações vão para o banco de sangue do Hospital Israelita Albert Einstein, mas também são compartilhadas de acordo com as necessidades de diferentes instituições e da rede pública, em prol de pacientes que necessitem desse suporte. Para tirar dúvidas sobre a doação e fortalecer a campanha, o Hospital disponibilizou uma cartilha com mais informações, a qual pode ser acessada por meio do link bit.ly/doasangueimt.

“As doações devem ser algo constante. Homens saudáveis podem doar até quatro vezes ao ano; mulheres, até três vezes. Então, é importante que haja a conscientização de que existe a possibilidade de realizar esse ato e fazê-lo com mais frequência”, ressalta o presidente da Cipa. Para agendar a doação, os interessados devem conferir as informações em einstein.whyline.com/bancodesangue.

Sobre o Instituto Mauá de Tecnologia

O Instituto Mauá de Tecnologia – IMT promove o ensino científico-tecnológico há 60 anos, visando formar recursos humanos altamente qualificados. Com dois campi, localizados em São Paulo e São Caetano do Sul, o IMT conta com um Centro Universitário e um Centro de Pesquisas. O Centro Universitário oferece cursos de graduação em Administração, Design e Engenharia, e agora também dois novos cursos – Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Na pós-graduação, são oferecidos cursos de atualização, aperfeiçoamento e especialização (MBA), nas áreas de Gestão, Design, Engenharia e Tecnologia da Informação. O Centro de Pesquisas desenvolve tecnologias para atender às necessidades da indústria e atua como importante elemento de ligação entre as empresas e a academia.