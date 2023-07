INTER SESI PROMOVE AÇÃO SOCIAL E PREMIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO VÔLEI

Entre os dias 17 e 19 de julho, os atletas do Programa Atleta do Futuro (PAF), participaram do Inter Sesi de Vôlei de Quadra, realizado no Ginásio de Esportes da EMEF Professora Elisabete Lala Villava (CIEF). A competição foi dividida em dois grupos, no período da manhã, os adolescentes de 13 a 17 anos, formaram cinco equipes, que disputaram a competição estampando o nome das seleções da Liga das Nações de Vôlei (VNL). A Coreia do Sul foi a grande vencedora, com o Japão levando o vice-campeonato e o Brasil ficando com o terceiro lugar.

Já no período da tarde, foi a vez das crianças de 8 a 13 anos entrarem em quadra, competindo a partir do sistema de mini-voleibol, adaptado às capacidades reais dos seus praticantes, por meio de quadras reduzidas com quatro atletas. Nessa categoria, todos os atletas foram premiados, recebendo medalhas de honra ao mérito, como incentivo a prática do voleibol.

Além da competição esportiva, o Inter Sesi promoveu uma grande mobilização entre os atletas, com o intuito de arrecadar alimentos para os idosos do Lar São Vicente de Paulo. Cerca de 150 kg de mantimentos foram arrecadados e entregues através da ação solidária.