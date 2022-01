Inter x Santos tem ingressos até R$ 200, mas com promoção “solidária”; veja esquema

A Inter de Limeira começou nesta terça-feira a venda de ingressos para a estreia no Campeonato Paulista. O Leão vai enfrentar o Santos no próximo dia 26, uma quarta-feira, às 19h, no Limeirão.

O clube anunciou uma promoção para a primeira partida na competição. Até o dia 23, quem doar um quilo de alimento não perecível paga o valor da meia-entrada em todos os setores – vale também para os santistas. A arrecadação é uma parceira com o Fundo Social de Solidariedade do município.

Os valores para as entradas no setor branco são de R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). Enquanto o setor preto custa R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira), assim como para a torcida do Santos, no setor de visitantes.

Já nas cadeiras, os preços são R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira).

Limeirão vai receber Inter x Santos no próximo dia 26 — Foto: Divulgação/ Inter de Limeira

O clube também colocou à venda passaportes para os seis jogos em casa na primeira fase do Campeonato Paulista.

Os ingressos podem ser adquiridos pelas torcidas da casa e visitante no site oficial da Inter, nas bilheterias do Limeirão (das 10h às 20h) e em outros pontos de venda (veja lista completa abaixo).

Crianças de até 10 anos, idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência não pagam desde que retirem o ingresso até o dia 25, mediante apresentação de identidade e laudo médico ou carteirinha do INSS, no caso dos deficientes.

Com a capacidade de público reduzida em 30%, a torcida precisa ainda se atentar às regras de acesso ao estádio. É obrigatório o uso de máscara e a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 com duas doses ou dose única.

Para quem só recebeu a primeira dose também será necessário apresentar teste negativo do tipo PCR ou antígeno, realizados com prazo de 48h e 24h, respectivamente.

Veja todos os pontos de venda: