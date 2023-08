Investimentos disparam atendimentos em 100% no Laboratório Municipal de Artur Nogueira

Novos equipamentos e recursos elevaram quantidade de exames realizados de 2021 a julho de 2023

O Laboratório Municipal de Artur Nogueira tem sido protagonista de um notável avanço nos últimos anos, com um crescimento surpreendente de 100% nos exames realizados no período de 2020 a 2023, através do Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme os dados disponibilizados pela Secretaria de Saúde, em 2020, foram realizados 83.855 exames, número que teve um salto expressivo em 2021, alcançando a marca de 138.027. Em 2022, a tendência de crescimento continuou, com um total de 169.093 exames feitos.

Os dados parciais de 2023 também são promissores, evidenciando a continuidade do crescimento no número de exames. De janeiro a julho deste ano, já foram realizados aproximadamente 150 mil procedimentos, sinalizando que o Laboratório Municipal está mantendo o ritmo ascendente nas atividades de suporte à saúde da população.

Para o prefeito Lucas Sia (PSD), o crescimento expressivo é um reflexo dos investimentos em infraestrutura e tecnologia realizados pela Prefeitura, permitindo a oferta de um serviço de qualidade, ágil e eficiente para a população de Artur Nogueira.

“O aumento de 100% nos atendimentos reflete o esforço conjunto da equipe da Secretaria de Saúde, dos profissionais do Laboratório Municipal e do apoio da Administração Municipal, em assegurar que a população tenha acesso facilitado a exames e diagnósticos de qualidade, contribuindo para o cuidado com a saúde e o bem-estar dos moradores”, frisou o chefe do Executivo Municipal.

INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS E RECURSOS

A secretária de Saúde, Angela Pulz Delgado, destacou o compromisso da Prefeitura em aprimorar a estrutura do Laboratório Municipal para atender às demandas crescentes da população.

Entre os investimentos realizados estão:

-Locação de novos aparelhos de Gasometria: Realização de exames mais complexos e precisos, essenciais para o diagnóstico e acompanhamento de pacientes com quadros clínicos delicados.

-Novo aparelho de Bioquímica: Realização de um maior número de exames bioquímicos com agilidade e eficiência, proporcionando resultados mais rápidos para os pacientes.

-Aquisição de Cadeiras de Coleta: Ambiente acolhedor durante o procedimento.