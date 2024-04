IPREM POSSE ESTÁ PARTICIPANDO DO 20º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA

O IPREM POSSE está presente esta semana em um dos eventos mais consagrados do segmento de RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) dos Estados e Municípios, o Congresso Estadual de Previdência da APEPREM (Associação Paulista de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios), que em sua vigésima edição é realizado na cidade de São José do Rio Preto trazendo uma programação repleta dos assuntos mais atuais no segmento de Previdência Própria.

Além das palestras e painéis com grandes especialistas do setor, os conselheiros e gestores do IPREM terão durante três dias (encerrando nesta quinta-feira, 11) uma rica oportunidade de capacitação, atualização e troca de experiências nas esferas administrativa, financeira e jurídica, sempre no intuito de qualificar cada vez mais a atuação de todos os envolvidos na gestão do patrimônio previdenciário dos nossos servidores municipais da ativa, nossos aposentados e pensionistas.