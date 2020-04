ISOLAMENTO SOCIAL

Muitas pessoas estão se sentindo angustiadas por conta do isolamento social, não resta dúvida que qualquer isolamento provoca estresse, ansiedade e causa efeitos negativos, mas temos que nos conscientizar que este isolamento o qual estamos aderindo de forma voluntária é fundamental para acabar com a proliferação dos casos de COVID-19. Vamos pensar que é para o nosso bem e para o bem de todos, esse isolamento não significa que estamos sendo abandonados ou rejeitados, estamos longe fisicamente das pessoas que amamos, mas por uma causa justa. Você pode perfeitamente estar só, e estar bem, sem sentir solidão. Sinta Solitude, que é um estado de privacidade de uma pessoa, não significando, propriamente, estado de solidão, pode representar o isolamento voluntário, porém não diretamente associado a sofrimento. Solitude e solidão são coisas distintas.

Eu moro sozinha e estou há 4 semanas em isolamento voluntário por conta da COVID-19, nem por isso sinto solidão, estou bem comigo mesma. A solitude está associada à sentimentos positivos, à alegria em estar sozinho (a) refletindo sobre questões que talvez junto com outras pessoas não seria possível. Precisamos entender e aceitar que esse isolamento é necessário pelo fato de que estamos diante de uma crise de saúde muito imensa e grave, e, que envolve muitas outras crises. Não veja o isolamento como algo ruim, mantenha o estresse sobre controle e aceite até que passe. Acredite nos profissionais da saúde, nos médicos, nos infectologistas, virologistas, eles passam anos e anos estudando sobre doenças e com certeza irão encontrar uma saída para livrar as pessoas da COVI-19, porém enquanto os casos não estiverem sobre controle vamos fazer o que eles pedem, “QUE É FICAR EM CASA”.

Gosto tanto da minha casa que arranjei um jeito de morar e trabalhar em casa mesmo! Além de psicóloga, sou dona de casa, amo ler, escrever, cantar, dançar, cozinhar. Eu sempre gostei de manter meu ambiente limpo e higienizado, e por conta da COVID-19 intensifiquei os cuidados, sem neurose é claro!

Falo sempre com amigos, familiares, minha filha e com a minha neta. Sei que as pessoas que já atendi estão bem, e isso me faz feliz! Tento deixar meu isolamento agradável.

Beijos e abraços a todos (as)! Nós vamos vencer essa doença!

Sandra Regina Ribeiro – Psicóloga Clínica CRP 06/128296

Contatos: (19) 38377414 (19) 989432884

Nota: Atendimento gratuito pelos contatos acima, durante esse período crítico de “Pandemia”.