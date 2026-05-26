Israel, da dupla com Rodolffo, sofre acidente na BR-153 em Goiânia

Cantor atingiu um cavalo solto na pista durante a madrugada desta segunda-feira; artista não ficou ferido

O cantor Israel, da dupla com Rodolffo, sofreu um acidente na madrugada desta segunda-feira (25), na BR-153, em Goiânia. A informação foi divulgada pela assessoria da dupla nas redes sociais.

Segundo o comunicado, o artista retornava de um compromisso profissional para casa e dirigia dentro da velocidade permitida quando o acidente aconteceu.

Ainda conforme a assessoria, um veículo que seguia à frente mudou de faixa repentinamente, sem sinalizar. Em seguida, Israel se deparou com um cavalo solto no meio da pista e acabou atingindo o animal, sem tempo suficiente para desviar ou frear.

A assessoria informou que o cantor não sofreu ferimentos, passa bem e não precisou de atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a colisão aconteceu na altura do km 494 da rodovia e confirmou que houve apenas danos materiais. O cavalo não resistiu ao impacto e morreu.

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