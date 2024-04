JAGAUARIÚNA CONQUISTA A MELHOR COLOCAÇÃO NA HISTÓRIA DO JOMI

Jaguariúna conquistou a 6ª colocação na classificação geral da 26ª edição dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), realizada em Casa Branca e encerrada no último domingo, dia 21 de abril. Foi a melhor campanha de Jaguariúna dentre todas suas participações nos jogos. A cidade contou com o contingente recorde de 103 representantes, sendo 92 atletas do Programa Viva Melhor, da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, e 11 integrantes da comissão técnica.

Jaguariúna foi a grande protagonista no quesito dança, conquistando a inédita primeira colocação na categoria Coreografia. A apresentação da equipe jaguariunense, logo na abertura dos Jogos, sob os cuidados do professor e coreógrafo Michael Welley e do auxiliar Luís Eduardo, incendiou o público e jurados presentes e foi a grande vencedora, conquistando a medalha de ouro.

Na dança de salão, Jaguariúna conquistou pódio nas três categorias da modalidade: Categoria A (medalha de prata), com os dançarinos Maria Alice e Airton Braulino; Categoria C (medalha de ouro), com os dançarinos Izaura Terada e Antonio Roberto; Categoria C (medalha de bronze), com os dançarinos João Viana e Marilene Ferrari.

Jaguariúna também foi destaque em outras modalidades: medalha de bronze no atletismo na Categoria A 1.500 m, atleta Katia Malachias; medalha de bronze na modalidade xadrez, com Vera Coimbra; medalha de prata na modalidade tênis de campo, na Categoria A, com a atleta Valéria Shiomi. Na modalidade natação, foram duas medalhas (prata e bronze, costas e livre) na Categoria E, com José Fornos Rodrigues.

No total, o 26º Jomi reuniu 38 cidades, 2.500 atletas acima de 60 anos, envolvidos em 14 modalidades (atletismo, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis de campo, tênis de mesa, truco, voleibol adaptado e xadrez) em diferentes locais.

No final de junho deste ano, acontecem as finais estaduais, que serão realizadas na cidade de Itatiba. Jaguariúna irá participar com presenças nas modalidades de atletismo, coreografia, dança de salão e natação. A coreografia de Jaguariúna também participará em julho do maior festival de dança do Brasil, que acontece na cidade de Joinville.

AMIGA DO IDOSO

Jaguariúna é uma das poucas cidades no Brasil reconhecida oficialmente como Amiga do Idoso. O título foi concedido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e se destina a municípios que desenvolvem ações pelo bem-estar e qualidade de vida de quem já passou dos 60 anos de idade.

26º JOMI – CLASSIFICAÇÃO GERAL

AS DEZ PRIMEIRAS CIDADES

1º Campinas

2º Itatiba

3º Mogi Guaçu

4º Bragança Paulista

5º Atibaia

6º Valinhos

6º Jaguariúna

8º Limeira

9º Casa Branca

10º Pedreira

Fotos: divulgação