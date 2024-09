JAGUARIÚNA COMEMORA 70 ANOS NESTA QUINTA-FEIRA; CONFIRA O QUE ABRE E FECHA NA CIDADE

Nesta quinta-feira, dia 12 de setembro, Jaguariúna comemora 70 anos de emancipação político-administrativa. A data é feriado no município e, dessa forma, as repartições públicas não irão funcionar, assim como na sexta-feira, dia 13, ponto facultativo. As repartições da Prefeitura de Jaguariúna encerrarão o expediente nesta quarta-feira, dia 11, às 17h, e retornarão na próxima segunda, dia 16, às 8h.

Os atendimentos feitos pelos serviços essenciais da Prefeitura de Jaguariúna funcionarão em esquema de plantão da seguinte forma:

DEFESA CIVIL

Atendimento 24h, com chamadas pelo telefone 199 e (19) 3867-1339;

CENTRO DE OPERAÇÕES E INTELIGÊNCIA (COI)

Funcionará 24h pelo telefone 153;

BOMBEIROS

Plantão 24h pelo telefone 193;

GUARDA MUNICIPAL

Plantão 24h pelos telefones 153 e (19) 3837-3936;

POLÍCIA CIVIL

Plantão 24h. Os atendimentos serão feitos presencialmente ou pelo telefone (19) 3837-1373;

POLÍCIA MILITAR

Plantão 24h pelo telefone 190;

SERVIÇO DE COLETA SELETIVA

A coleta seletiva será realizada normalmente na sexta-feira (13), sendo interrompida apenas na quinta, dia 12.

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

A equipe de manutenção de rede de água e esgoto permanecerá de plantão 24h. Chamadas pelo telefone (19) 97124-1069;

PAT

O atendimento estará suspenso durante o período de recesso, voltando ao normal na segunda-feira, dia 16 de setembro.

UNIDADES DE SAÚDE

As UBSs e o Centro de Especialidades Médicas estarão fechados durante o período de recesso e voltam ao funcionamento normal no dia 16 de setembro, segunda-feira. Já a UPA, o serviço de ambulância e o Hospital Municipal Walter Ferrari (maternidade, internações e cirurgias de urgência) seguem funcionando normalmente 24h por dia;

PROCON

O atendimento estará suspenso nos dias 12 e 13 de setembro, voltado ao normal no dia 16, segunda-feira. Durante esse período a população poderá enviar suas demandas pelo www.prococon.sp.gov.br ou pelo e-mail: procon@jaguariuna.sp.gov.br;

FEART

Será realizada no sábado (14) e domingo (15), das 9h às 15h.

MARIA FUMAÇA

Não haverá passeio de Maria Fumaça neste fim de semana (14 e 15).