JAGUARIÚNA CONCLUI CICLO DE PALESTRAS SOBRE ZOONOSES E LEVA PREVENÇÃO A MAIS DE 2,5 MIL ALUNOS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias municipais de Saúde e de Educação, concluiu nesta segunda-feira, dia 11 de maio, o ciclo de palestras sobre zoonoses realizado nas escolas da rede municipal de ensino. O encerramento das atividades aconteceu na EMEF Profa. Maria Tereza Piva, no bairro Nova Jaguariúna.

A ação integrou o Programa Saúde na Escola (PSE) e teve início em fevereiro, contemplando alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Ao longo do cronograma, aproximadamente 2.550 estudantes participaram das atividades educativas promovidas pela Unidade de Vigilância de Zoonoses do município.

As palestras foram conduzidas pelo médico veterinário Paulo Costa e abordaram temas relacionados à prevenção de doenças zoonóticas, como febre maculosa, febre amarela, esporotricose e raiva. Os alunos também receberam orientações sobre acidentes com animais peçonhentos, incluindo escorpiões, aranhas e serpentes, além de informações sobre cuidados com animais domésticos, prevenção de mordeduras e combate ao abandono animal.

De forma dinâmica e interativa, os encontros também reforçaram a importância dos hábitos higiênicos e sanitários no manejo ambiental, fundamentais para a prevenção de doenças e promoção da saúde pública.

“Todo o conteúdo foi desenvolvido com base no conceito de Uma Só Saúde, que integra saúde humana, animal, ambiental e vegetal, incentivando a conscientização coletiva e a formação de jovens multiplicadores de boas práticas”, explica a Secretaria de Saúde.

Segundo a pasta, a iniciativa fortalece o trabalho preventivo desenvolvido pela Administração Municipal e amplia o acesso à informação qualificada dentro do ambiente escolar. “Levar educação em saúde para os estudantes é investir na prevenção e na construção de uma sociedade mais consciente e responsável com as pessoas, os animais e o meio ambiente”, destacou.

Foto: Thiago Carvalho