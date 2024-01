JAGUARIÚNA CONCLUI INFORMATIZAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E INOVA COM ATENDIMENTO ON-LINE

Foto: Ivair Oliveira

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, concluiu o processo de informatização das unidades públicas de saúde. Agora, todas as unidades do Município estão 100% informatizadas com utilização do sistema e-SUS e equipes qualificadas e treinadas. A informatização dá mais agilidade no atendimento e facilita a vida dos usuários.

O uso da tecnologia na saúde pública em Jaguariúna também está presente na implantação da telemedicina, que oferece atendimento complementar ao presencial convencional.

“Tais tecnologias têm o poder de romper barreiras geográficas, econômicas e culturais, tornando possível que pessoas em áreas mais distantes tenham acesso a um atendimento médico adequado”, informa a Secretaria de Saúde.

Segundo a secretaria, as consultas médicas na rede pública de Jaguariúna estão a um clique do paciente, que não precisa mais procurar uma UBS para estas especialidades. “Tem toda a facilidade de agendar a consulta na palma da sua mão, basta ter o Cartão Cidadão e o aplicativo CCC Jaguariúna ou até mesmo entrar em contato via WhatsApp”, conclui a secretaria.

No Prontuário Eletrônico do Cidadão, é possível organizar a agenda dos profissionais das UBS, orientando o fluxo de atendimento de acordo com as demandas agendadas e espontâneas do cidadão, bem como fazer o registro do seu atendimento ou orientar a resolução da necessidade do cidadão da melhor forma possível.

Veja como é fácil usar a rede pública de Saúde com o novo sistema informatizado:

Paciente agendado:

– Ao realizar o agendamento eletrônico (que pode ser feito presencialmente, por telefone, aplicativo de agendamento ou WhatsApp), o paciente recebe o comprovante de agendamento;

– Na data agendada, o paciente se apresenta à recepção da unidade, que o insere no sistema para atendimento do profissional agendado;

– O profissional visualiza no sistema o nome do paciente a ser atendido e o chama para atendimento;

– Todo atendimento é registrado: anamnese, diagnóstico, condutas, prescrições, encaminhamentos, solicitações de exames, etc;

– Caso o paciente precise de outro atendimento na unidade, o profissional que realizou o primeiro atendimento pode encaminhar. Caso as demandas tenham sido solucionadas, o profissional encerra o atendimento.

Paciente em demanda espontânea:

– O paciente se dirige à recepção, solicitando atendimento;

– O recepcionista insere o paciente no sistema para acolhimento com enfermeiro;

– O profissional identifica a demanda do paciente e, se necessário, o encaminha para atendimento de outros profissionais ou, se resolvido o caso, encerra o atendimento.