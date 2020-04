Jaguariúna conta com 41 casos suspeitos por coronavírus; 1 confirmado; 3 dos suspeitos estão internados

Em um vídeo publicado nas redes sociais o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, informou que o município tem 41 casos suspeitos de contágio pelo novo coronavírus, um caso está confirmado e dos casos suspeitos três estão internados.

Diante dos números de casos e mortes no mundo, no Brasil, no Estado de São Paulo e na região, o prefeito reforçou o pedido para que a população não saia de casa a não ser em casos de estrita necessidade. “Os casos suspeitos precisam ficar em casa, em isolamento, porque a pessoa não sabe o resultado e pode estar contaminando outras pessoas. E quem não tem necessidade de sair e consegue fazer a maioria das coisas em casa mesmo não deve sair”, disse Gustavo Reis.