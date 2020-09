Jaguariúna decide manter as aulas suspensas

A Prefeitura de Jaguariúna informa que devido à pandemia do coronavírus a volta às aulas nas escolas da cidade ainda não tem data prevista para acontecer. O anúncio foi feito após o governo do Estado de São Paulo autorizar a reabertura das escolas para atividades de reforço a partir de terça-feira, dia 8. Apesar da autorização, cada prefeitura possui autonomia de decidir se as escolas vão reabrir, ou não.

Pelo Decreto Municipal nº 4.215, publicado em 4 de setembro de 2020, as atividades pedagógicas presenciais nos estabelecimentos públicos e privados de educação infantil, ensinos fundamental e médio e educação de jovens e adultos permanecem suspensas.

O retorno gradual das atividades depende da análise dos dados científicos relacionados à capacidade e ocupação do sistema de saúde e da evolução epidemiológica (número de casos de contágio, internações e óbitos). As medidas serão revistas no dia 9 de outubro.

De acordo com a secretária de educação, Cristina Catão, a Prefeitura fez uma análise do atual contexto municipal, baseado nos dados da vigilância epidemiológica e decidiu pela não retomada das aulas neste momento. “A prioridade é a vida, com ações de responsabilidade e segurança de toda comunidade escolar”, explicou a secretária.