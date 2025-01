JAGUARIÚNA DISTRIBUIRÁ REPELENTE CONTRA O AEDES AEGYPTI

Em uma iniciativa conjunta para fortalecer o combate à dengue durante o período de chuvas, a Prefeitura de Jaguariúna e o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) realizarão uma ação especial de distribuição gratuita de repelentes de citronela, produzidos pelos alunos do curso de Farmácia da UniFAJ, sob supervisão da professora Dra. Michelle Jorge.

A campanha acontecerá em dois dias e locais estratégicos. No sábado, dia 1º de fevereiro, na Feira Central da Praça Umbelina Bueno, das 9h às 11h, e no domingo, dia 2, no Centro Cultural, das 10h às 12h30.

Além da entrega gratuita dos repelentes, o evento contará com a presença do personagem “mosquito da dengue”, que fará ações interativas para conscientizar a população sobre a importância da prevenção. Serão distribuídas também mudas de citronela, doadas pela Flora Panhan, e panfletos informativos com dicas de cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

“A estação chuvosa é um período crítico para o aumento de casos de dengue, e medidas preventivas, como o uso de repelentes e a eliminação de criadouros, são fundamentais. Essa parceria com a UniFAJ é muito importante”, disse a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria da Conceição de Oliveira Camilo.

“Por mais um ano, a UniFAJ colabora com as ações de enfrentamento à dengue em Jaguariúna, reforçando nosso compromisso com a formação acadêmica aliada à responsabilidade social. É um grande empenho dos nossos alunos de Farmácia, da equipe do laboratório e da gestão da professora Michelle, juntamente com outros cursos da área da saúde como Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia e outros”, destaca o diretor-geral da UniFAJ, professor Flávio Pacetta.

Fotos: Thiago Carvalho e divulgação Unifaj