JAGUARIÚNA ENCERRA ‘ABRIL AZUL’ COM RODA DE CONVERSA NA UBS GUEDES

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta segunda-feira, dia 27 de abril, uma roda de conversa na UBS Guedes, reunindo moradores para um momento de orientação, escuta e troca de experiências sobre saúde e qualidade de vida.

A ação foi conduzida pelo clínico geral Dr. Pedro da Silva Júnior e pela médica generalista Dra. Taiane Francine Rosa, que abordaram temas de grande relevância para a população: o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a hipertensão arterial.

Durante o encontro, os profissionais destacaram a importância do diagnóstico precoce do autismo, o acompanhamento contínuo e o papel fundamental da família e da rede de apoio no desenvolvimento das pessoas com TEA. Também foram esclarecidas dúvidas sobre sinais de alerta e caminhos para o atendimento na rede pública de saúde.

Em relação à hipertensão arterial, foram apresentadas orientações sobre prevenção, controle da doença e a necessidade de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e acompanhamento médico regular.

A roda de conversa marcou o encerramento das ações do Abril Azul no município, campanha dedicada à conscientização sobre o autismo.

Foto: divulgação