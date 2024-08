JAGUARIÚNA GANHA ESCULTURA ‘TOURO INDOMÁVEL’ NESTE SÁBADO

Foto: Divulgação / Rafael Brancatelli

A Prefeitura de Jaguariúna inaugura neste sábado, dia 31 de agosto, às 17h, a escultura “Touro Indomável”, localizada na rotatória ao lado da Feira de Arte e Artesanato (Feart), na Avenida Marginal. A obra, patrocinada pela Motorola, representa a celebração da rica tradição cultural e da vigorosa economia da cidade, e integra a trilogia de esculturas, assinadas pelo artista Rafael Brancatelli, em comemoração aos 70 anos de Jaguariúna.

A primeira obra entregue foi “Jaguar Negro”, no último sábado (24). A terceira e última escultura a ser inaugurada é “Cavalos Brancos”, no próximo dia 7 de setembro, também às 17h. Além de serem um presente de aniversário para Jaguariúna, que completa 70 anos de emancipação no dia 12 de setembro, as três obras também deverão fomentar o turismo local na principal avenida da cidade, que é a porta de entrada para o Circuito das Águas Paulista.

“É mais um presente para todos os jaguariunenses. Estamos muito felizes com mais essa inauguração. Quero agradecer mais uma vez a todas as empresas que tornaram esse sonho possível, presenteando Jaguariúna com essas belas obras de arte numa data tão importante para a cidade, que faz 70 anos em setembro”, disse o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.

Representando o touro, símbolo icônico da tradicional Festa do Peão de Jaguariúna, agora denominada Jaguariúna Rodeo Festival, a escultura “Touro Indomável” destaca um dos eventos mais famosos e aguardados do Brasil, realizado há décadas na cidade. Este festival não só atrai milhares de visitantes, promovendo o turismo e a cultura locais, mas também fortalece o espírito comunitário e a identidade regional.

“Além de evocar as festividades do rodeio, a escultura do touro simboliza a força e a pujança que caracterizam Jaguariúna. A cidade abriga importantes empresas de diversos setores, demonstrando uma economia diversificada e robusta”, explica o artista Rafael Brancatelli.

A escultura possui 5m de comprimento por 2m60 de altura e pesa cerca de 400kg. É feita de vários materiais como aço, resina, EPS e fibra de vidro. Sua pintura dourada intensa faz alusão ao ouro que representa o Rodeio.

FICHA TÉCNICA:

Nome: “Touro Indomável”

Autor: Rafael Brancatelli

Dimensões: 5m de comprimento por 2m60 de altura

Peso: 400kg

Composição: aço, resina, EPS e fibra de vidro, entre outros, com pintura dourada