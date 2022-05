Jaguariúna garante lugar no pódio do Campeonato Regional de Volei de Praia

A 1ª etapa do Campeonato Regional de Volei de Praia de Jaguariúna foi marcada por partidas disputadíssimas. Realizada no último domingo, dia 15, a competição terminou com a vitória de duas duplas de Pedreira, tanto na categoria masculina quanto na feminina.

Na categoria masculina os campeões foram Rafael e Joalisson (Pedreira), vice-campeões Paulo e Miguel (Jaguariúna) e em terceiro lugar ficaram Bruno e Francisco (Jaguariúna).

No feminino, Fran e Vitória (Pedreira) foram campeãs em cima de Thuania e Karolline (Holambra) que foram vice-campeãs e Kelli e Tânia (Jaguariúna) ficaram em terceiro lugar.

A competição contou com a participação de 25 duplas de mais de 20 cidades da região. Todas se enfrentaram nas quadras de areia do Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão”.

QUARTETOS

No próximo domingo será a vez dos quartetos se enfrentarem durante a 1ª etapa do Campeonato Regional de Volei de Praia de Jaguariúna.

Mais de vinte cidades da região disputarão os jogos que acontecerão no domingo, dia 22, nas quadras de areia do Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão”.