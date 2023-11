JAGUARIÚNA IMPLANTA TELEMEDICINA PEDIÁTRICA NA REDE PÚBLICA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, implanta a partir desta terça-feira, dia 28 de novembro, o serviço de telemedicina pediátrica na rede pública do município. O atendimento inovador tem o objetivo de minimizar a demanda específica em pediatria e irá começar a funcionar nas unidades básicas de saúde (UBSs) 12 de Setembro e Fontanella, atendendo a todos os usuários das demais unidades, conforme agendamento. A telemedicina é complementar e não haverá substituição do atendimento presencial convencional.

Os atendimentos serão direcionados aos pacientes de rotina pediátrica de todo o município, às segundas e sextas-feiras na UBS Fontanella e às terças e quintas-feiras na UBS 12 de Setembro, e das 12h às 20h em ambas as unidades, a partir de hoje.

O atendimento pelo novo serviço nas duas UBSs está assim compartilhado: na 12 de Setembro serão atendidos todos os agendamentos feitos nas UBSs Miguel Martini, Guedes e Zambon. Já na UBS Fontanella, serão atendidos agendamentos feitos nas UBSs Nova Jaguariúna, Florianópolis, Roseira de Cima, Roseira de Baixo, Cruzeiro do Sul e Tanquinho.

Os pais ou responsáveis poderão realizar o agendamento na sua unidade de referência, de posse do Cartão Cidadão e da carteira de vacinação da criança.

Ao ser recebido nas UBS agendada, o paciente será atendido na sala de procedimentos para verificar os sinais vitais com a enfermagem e inclusão na plataforma para, em seguida, passar pela consulta virtual com o médico especialista, acompanhado pelo pai e ou responsável e por um profissional de saúde.

“Entendemos que o uso de novas tecnologias de informação no atendimento à população agrega qualidade na assistência e velocidade na troca de conhecimento entre os médicos, mas acima de tudo dá agilidade no atendimento, principalmente para algumas especialidades escassas no mercado”, informa a Secretaria de Saúde de Jaguariúna.

Segundo a pasta, a interação à distância deverá contemplar os atendimentos diretos pré-clínicos, clínicos, de suporte assistencial, de monitoramento e diagnóstico, por meio de tecnologia da informação e comunicação.

Mais informações estão disponíveis pelos telefones (19) 3867-4286/3837-2463 ou pelo site da Prefeitura (www.jaguariuna.sp.gov.br).

Foto: Ivair Oliveira