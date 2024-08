JAGUARIÚNA INAUGURA ESCULTURA ‘JAGUAR NEGRO’ NA AVENIDA MARGINAL

Obra de arte é a primeira de trilogia do artista Rafael Brancatelli em comemoração aos 70 anos da cidade

A Prefeitura de Jaguariúna inaugurou no último sábado, dia 24 de agosto, a escultura “Jaguar Negro”, instalada na rotatória do pontilhão da Maria Fumaça, na Avenida Marginal. De autoria do artista Rafael Brancatelli, a obra integra uma série de três esculturas em comemoração aos 70 anos de emancipação de Jaguariúna e que têm o objetivo de fomentar o turismo local. As outras duas obras, “Touro Indomável” e “Cavalos Brancos”, serão inauguradas nos dias 31 de agosto e 7 de setembro, respectivamente, todas na Avenida Marginal.

A solenidade de entrega do “Jaguar Negro” contou com a presença do prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, do artista Rafael Brancatelli, de representantes da empresa Jaguar Plásticos, que patrocinou a obra, além de secretários e outros convidados.

“Muito feliz de poder entregar essa obra de arte, uma doação à cidade da Jaguar Plásticos, e que tem um simbolismo muito grande para Jaguariúna. Primeiro, o de fomentar o turismo na nossa cidade, já que está numa avenida que é o portal de entrada do Circuito das Águas Paulista. E o segundo simbolismo que é a história e a tradição da cidade, já que Jaguariúna em tupi-guarani significa ‘rio da onça negra’”, disse Gustavo Reis. “Estamos muito orgulhosos de inaugurar essa escultura como parte das comemorações dos 70 anos de emancipação de Jaguariúna”, completou o prefeito.

Representando a onça preta, um dos mais majestosos e poderosos felinos da América Latina, a escultura destaca a rica biodiversidade da região, que abriga uma fauna exuberante e diversificada. A obra tem 5m de comprimento e 2m30 de altura e pesa cerca de 300kg. Foi utilizada uma gama de materiais como aço, resina, EPS e fibra de vidro, com pintura brilhante que se destaca na paisagem.

“O maior desafio foi conceber um design que expressasse as características de imponência e força sem demasiada agressividade. A obra passa uma sensação de que o animal está em movimento”, explica Brancatelli.

A segunda escultura a ser inaugurada é “Touro Indomável”, no próximo dia 31 de agosto, às 17h. A obra é patrocinada pela Motorola e está localizada na rotatória ao lado da Feart. É uma celebração monumental da rica tradição cultural e da vigorosa economia de Jaguariúna. A escultura possui 5m de comprimento por 2m60 de altura e pesa cerca de 400kg. É feita de vários materiais como aço, resina, EPS e fibra de vidro. Sua pintura dourada intensa faz alusão ao ouro que representa o Rodeio.

Por fim, a terceira e última escultura a ser entregue à cidade, no próximo dia 7 de setembro, também às 17h, é “Cavalos Brancos”, patrocinada pela Agro Maripá. Localizada na rotatória da Avenida Marginal, próximo ao Hospital Municipal, a escultura reafirma o significado desses animais para Jaguariúna, que é a “Capital Nacional do Cavalo”, e revive a história dos viajantes e tropeiros nas aberturas das rotas para o Sertão em busca do ouro. O cavalo simboliza inteligência, força e elegância. Os dois animais têm 5,15m de altura e formarão uma espécie de pórtico monumental para ser apreciado e fotografado pelos moradores e turistas.

FICHA TÉCNICA:

Nome: “Jaguar Negro”

Autor: Rafael Brancatelli

Dimensões: 5m de comprimento por 2m30 de altura

Peso: 300kg

Composição: Foi utilizada uma gama de materiais como aço, resina, EPS e fibra de vidro, com pintura brilhante que se destaca na paisagem.

Fotos: Ivair Oliveira