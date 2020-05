Jaguariúna inicia terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna iniciou nesta segunda-feira, dia 11 de maio, a terceira etapa da vacinação conta a gripe. A atividade ocorre em todas salas de vacina nas seguintes unidades básicas de saúde (UBSs) do município: Nova Jaguariúna, Fontanella, Florianópolis, Roseira de Cima, Roseira de Baixo, Cruzeiro, Miguel Martini, Doze de Setembro e Zambon, no horário de funcionamento das unidades.

Segundo a secretaria, foram recebidas 2.490 doses de vacina para esta etapa, que será dividida em dois períodos. No primeiro, de 11 a 17 de maio, serão vacinadas gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a 6 anos e pessoas com deficiência. No segundo período, de 18 de maio a 5 de junho, serão vacinados professores e adultos de 55 a 59 anos.

“Nas primeira e segunda etapas da campanha, foram aplicadas 10.060 doses, sendo 6.355 em idosos, que representa uma cobertura de 128%, e 1.209 em profissionais da saúde, uma cobertura de 98%”, explicou a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

Na primeira etapa da campanha nacional, foram vacinados idosos e trabalhadores da área da saúde. Na segunda etapa, pessoas com doenças crônicas, caminhoneiros, profissionais de transportes coletivos e das forças de segurança. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% de cada grupo prioritário no país.

A vacina contra a gripe não previne contra o coronavírus, mas ajuda a imunizar a população contra o vírus influenza e, assim, contribui para diminuir a demanda na rede pública de saúde.

Foto: Ivair Oliveira