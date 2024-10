JAGUARIÚNA INICIA TRANSIÇÃO DE GOVERNO MUNICIPAL ENTRE GUSTAVO REIS E DAVI NETO

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, deu início à transição de governo municipal com o objetivo de facilitar o acesso do prefeito eleito, Davi Neto, às informações sobre o funcionamento e a atuação dos órgãos e entidades que compõem a administração pública. David Neto tomará posse em 1º de janeiro de 2025.

Para isso, a Portaria nº 1.576 foi publicada na última sexta-feira (18) na Imprensa Oficial, instituindo o Gabinete de Transição e prevendo a “colaboração entre o governo atual e o governo eleito”, a “transparência da gestão pública, o planejamento da ação governamental, a continuidade dos serviços prestados à sociedade”, entre outras ações.

Gustavo Reis recebeu no Gabinete o prefeito eleito para tratar da transição. “Esse é um momento importante para que a equipe do prefeito eleito tenha acesso às informações de interesse público em todas as áreas da administração municipal. Reforcei meu compromisso de colaborar no que for necessário, assegurando que a nova gestão municipal tenha as condições ideais para iniciar plenamente seu trabalho a partir de 1º de janeiro de 2025. Assim, a continuidade dos serviços e o desenvolvimento de Jaguariúna serão garantidos de forma responsável e transparente”, disse o prefeito.

“Quero agradecer ao prefeito Gustavo Reis por proporcionar esse momento. Dez dias após as eleições nós já podemos ter acesso a todas as informações da Prefeitura. Vamos liderar uma equipe de transição que está preocupada com todas as áreas, e informação nesse momento é fundamental para no dia 1º de janeiro podermos avançar e colocar nosso plano de metas e de governo em prática. É a primeira vez na história da cidade que há essa transição, esse ato formal, e isso é muito importante”, disse Davi Neto.

O Gabinete de Transição terá seu funcionamento até o dia 31 de dezembro no espaço físico da área administrativa do Parque Santa Maria.

Foto: divulgação