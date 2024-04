JAGUARIÚNA LEVA RECORDE DE ATLETAS PARA A 26ª EDIÇÃO DOS JOGOS DA MELHOR IDADE

Um contingente recorde de atletas da terceira idade de Jaguariúna embarca nesta terça-feira rumo à cidade de Casa Branca para participar da 26ª edição dos Jogos da Melhor Idade (Jomi). Com um total de 101 representantes, a delegação jaguariunense, formada por atletas do Programa Viva Melhor, da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, está determinada a deixar sua marca na competição.

O campeonato começa ainda hoje e contará com a participação de 3.500 atletas acima dos 60 anos, de 33 cidades. Após a abertura com o desfile das delegações, acontece a disputa da modalidade coreografia, onde Jaguariúna também se apresentará. As demais modalidades iniciam a disputa entre os dias 17 e 21 de abril.

Ao todo, serão 14 modalidades esportivas em disputa, abrangendo desde clássicos como atletismo e natação até jogos de tabuleiro como buraco, damas, xadrez e dominó. Além disso, haverá espaço para competições de truco, dança de salão, malha, coreografia, voleibol adaptado, tênis de mesa e tênis.

Jaguariúna participará em todas as 14 modalidades e tem como objetivo superar a performance do ano passado, quando conquistou o 2º lugar geral.

A competição não é apenas uma oportunidade de mostrar talento, mas também um caminho para a fase final dos Jogos Estaduais. Os dois melhores colocados de cada modalidade garantirão vaga para essa etapa, que será realizada na cidade de Itatiba, no mês de junho.

Em 2022, a coreografia “Elegância Executiva”, do grupo do Programa Viva Melhor de Jaguariúna, conquistou o título do Campeonato Estadual nos Jogos da Melhor Idade realizados na cidade de Pindamonhangaba (SP).