JAGUARIÚNA PROMOVE CAMINHADA ANTIMANICOMIAL EM DEFESA DA INCLUSÃO E DA SAÚDE MENTAL

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta sexta-feira, dia 22 de maio, às 9h, a Caminhada Antimanicomial, em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio. A ação será promovida pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em parceria com a Unidade Básica de Saúde (UBS) Roseira de Baixo.

Com a participação dos pacientes atendidos pelo CAPS, a caminhada tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do cuidado em liberdade, da inclusão social e do respeito às pessoas com transtornos mentais, reforçando a luta contra o preconceito e a exclusão.

A mobilização também busca destacar a importância das políticas públicas de saúde mental humanizadas, que garantam acolhimento, dignidade e acompanhamento adequado aos pacientes e seus familiares.

Foto: Thiago Carvalho