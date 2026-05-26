JAGUARIÚNA PROMOVE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL NO DIA DO DESAFIO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, participa nesta quarta-feira, dia 27 de maio, do Dia do Desafio, mobilização mundial que incentiva a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis.

A proposta do Dia do Desafio é simples: estimular as pessoas a interromperem a rotina sedentária e dedicarem alguns minutos do dia à prática de exercícios físicos. A campanha é realizada anualmente em diversos países e busca conscientizar a população sobre a importância da atividade física para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida.

Em Jaguariúna, a população está convidada a participar de uma programação especial preparada pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer. Durante todo o dia, as aulas do programa Proativ estarão abertas gratuitamente para adultos, idosos, crianças e adolescentes que desejarem experimentar diferentes modalidades e se movimentar.

As atividades acontecerão em diversos espaços esportivos e parques da cidade, com opções para todos os níveis de condicionamento físico (Veja programação abaixo).

A iniciativa busca incentivar a adoção de hábitos mais saudáveis e reforçar a importância da prática regular de exercícios físicos na prevenção de doenças e na melhoria da qualidade de vida.

“A Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer convida toda a população a participar do Dia do Desafio e aproveitar a oportunidade para cuidar da saúde, se exercitar e viver momentos de integração e bem-estar”, informa a pasta.

Programação para adultos e idosos:

PARQUE DOS LAGOS

Alongamento – 7h às 7h50

GINÁSIO AZULÃO

Ginástica Localizada – 10h às 10h50

ESPAÇO AZUL (PARQUE SANTA MARIA)

Treinamento Funcional — 14h às 14h50

Alongamento — 15h às 15h50

Ginástica Localizada — 16h às 16h50

Pilates — 17h às 17h50

Treinamento Funcional — 18h às 18h50

Pilates — 19h às 19h50

Programação para crianças e adolescentes:

AZULÃO

Atletismo – 9h30 às 10:30 – 17h30 às 18h45

Futebol – 8h às 10h – 15h às 17h

Vôlei de Praia – 17h às 19h

PARQUE BENEDITO BERGAMASCO (NOVA JAGUARIÚNA)

Taekwondo – 9h às 10h

PARQUE MENEGON

Beisebol 5 – 14h às 15h

PARQUE JOSE PIRES JUNIOR (FLORIANOPOLIS)

Futebol – 8h30 às 10h – 15h30 às 17h

PARQUE MARIA ESTELA BIANCO (ROSEIRA DE CIMA)

Beisebol 5 – 8h30 às 9h30

PARQUE AMÉRICO TONIETTI (ROSEIRA DE BAIXO)

Futsal – 8h às 10h – 15h às 17h