JAGUARIÚNA REALIZA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta quarta-feira, dia 26 de outubro, a 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaguariúna, promovida em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). O evento foi realizado no Teatro Municipal Dona Zenaide e contou, na abertura, com uma apresentação da Fanfarra dos Alunos da APAE de Jaguariúna.

A conferência discutiu assuntos de interesse de crianças e jovens, tendo como tema central a situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia da Covid-19 e ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral.

O evento contou com as presenças do prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, da vice-prefeita e secretária de Meio Ambiente, Rita Bergamasco, da secretária de Assistência Social, Andréa Dias Lizun, do presidente da Câmara de Jaguariúna, Afonso Lopes da Silva, da juíza da 2ª Vara da Infância de Jaguariúna, Ana Paula Colabono Arias, do presidente do CMDCA, Nelson Roberto Patrocínio da Silva, da vice-presidente do CMDCA, Renata Lopes, e da representante do Conselho Tutelar, Maria Aparecida Prudêncio.

“O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) completou 32 anos de existência. E foi uma verdadeira revolução em nossa sociedade. Mas os desafios ainda são imensos. Desafios diários para garantir o integral cumprimento do ECA”, disse o prefeito Gustavo Reis. “A pandemia de Covid-19 só fez aumentar o tamanho desses desafios. Felizmente, em Jaguariúna conseguimos construir uma estrutura de enfrentamento à doença muito bem-sucedida. Dentre os casos de sucesso podemos citar o cuidado e a atenção que demos às nossas crianças e adolescentes”, completou o prefeito.

O presidente do CMDCA de Jaguariúna enalteceu o trabalho em favor de crianças e adolescentes e sugeriu a continuidade das discussões. “Depois que todas as propostas forem feitas, vamos redigir um documento que será encaminhado aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, para que a gente possa melhorar as políticas públicas. Precisamos criar um fórum de debate permanente. A sociedade também é responsável por essa discussão”, disse Nelson Patrocínio.

A conferência também contou com uma palestra da juíza Ana Paula Colabono Arias sobre os direitos da criança e do adolescente.