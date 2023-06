JAGUARIÚNA REALIZA 10ª EDIÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Jaguariúna realiza no próximo dia 16 de junho a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento é aberto ao público e vai acontecer no campus 1 da UniFAJ, a partir das 8h. O tema principal este ano é “Reconstrução do SUAS: o SUAS que temos e o SUAS que queremos”. O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social.

As discussões vão ocorrer em cinco eixos: financiamento, controle social, articulação entre os segmentos, serviços, programas e projetos e benefício e transferência de renda.

“A Conferência de Assistência Social é um processo que oportuniza a participação social. São espaços de debate coletivo, nos quais devem-se priorizar o tempo para discussões e avaliações das ações governamentais. Além disso, decidir quais as prioridades para a Assistência Social nos próximos anos”, explica a secretária de Assistência Social de Jaguariúna, Andréa Dias Lizun.

As conferências de assistência social são realizadas nas instâncias municipal, estadual e nacional. Na etapa municipal, podem participar todos os envolvidos na Assistência Social e pessoas interessadas nas questões relativas a essa política. Já nas conferências estaduais, participam os delegados, eleitos nas conferências municipais. Na Conferência Nacional, participam os delegados eleitos nas conferências estaduais.