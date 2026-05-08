JAGUARIÚNA REALIZA SEMANA DO TURISMO DE 11 A 17 DE MAIO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócio, realizará entre os dias 11 e 17 de maio a Semana do Turismo, uma iniciativa estratégica composta por uma programação diversificada e ações voltadas à promoção e ao fortalecimento do setor turístico no município.

A abertura oficial acontece nesta segunda-feira, dia 11, às 19h, com o evento “Conecta Turismo Jaguariúna”, na Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna (ACIJ), reunindo profissionais, empresários e representantes do setor (Confira a programação completa abaixo).

Programação da Semana do Turismo:

SEGUNDA-FEIRA | 11/05 – CONECTA TURISMO

O Conecta Turismo tem como objetivo promover networking qualificado e capacitação, com foco no uso da inteligência artificial como ferramenta estratégica para alavancar vendas e otimizar negócios. A iniciativa é organizada pelo SEBRAE, em parceria com o Consórcio do Circuito das Águas Paulista e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios.

Além da aquisição de conhecimento, os participantes terão a oportunidade de trocar experiências, estabelecer parcerias e fortalecer o turismo na cidade.

Local: ACIJ

Horário: 19h

TERÇA-FEIRA | 12/05 – AÇÃO SENAC: MODA E GASTRONOMIA

Uma comitiva municipal composta por representantes do trade turístico, COMTUR, setor gastronômico, FEART, Alma Criativa e confecções locais do segmento country realiza visita técnica ao SENAC de Mogi Guaçu.

A programação inclui palestra sobre Moda e Gastronomia, visita aos laboratórios, acompanhamento de aulas práticas e apresentação de oportunidades de capacitação e assessoria técnica.

A iniciativa marca o início de um projeto conjunto que visa ampliar o acesso de empresários, empreendedores e interessados às qualificações e oportunidades nesses setores estratégicos para Jaguariúna.

QUARTA-FEIRA | 13/05 – CITY TOUR TÉCNICO

A Secretaria promoverá um City Tour com membros do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo), com o objetivo de realizar visitas técnicas a atrativos e potenciais turísticos do roteiro country de Jaguariúna.

A programação terá início com um café caipira no Centro de Cultura Caipira, na Estação de Guedes, seguido de visita técnica a atrativos que compreendem o roteiro.

A ação visa ampliar a visão estratégica dos conselheiros, estimulando contribuições para o fortalecimento e desenvolvimento contínuo do turismo local.

Horário: 8h

QUARTA-FEIRA | 13/05 – AÇÃO SEBRAE: TURISMO RURAL

Será realizado um encontro com o SEBRAE, com foco no desenvolvimento de projetos, consultorias e capacitações técnicas para empreendedores do turismo rural do município. O encontro ocorrerá em ambiente acolhedor para discutir o potencial turístico do turismo rural para o município.

Local: Donna Nhá Café Colonial

Horário: 17h

SEXTA-FEIRA | 15/05 – CADASTUR

O Cadastur é o sistema oficial de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo, oferecendo benefícios, visibilidade e acesso a oportunidades. Trata-se também de uma importante ferramenta de consulta para turistas.

O cadastro é executado pelo Ministério do Turismo, em parceria com os órgãos oficiais, sendo obrigatório para segmentos como:

• Acampamentos turísticos

• Agências de turismo

• Meios de hospedagem

• Organizadoras de eventos

• Parques temáticos

• Transportadoras turísticas

Em parceria com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, será realizada uma palestra direcionada ao trade turístico local, abordando o Cadastur e suas oportunidades.

Nesta etapa inicial, o município oferecerá suporte para que todos os empreendimentos e profissionais obrigatórios realizem seu cadastro, com a meta de atingir 100% de adesão municipal.

O Cadastur é utilizado pelo Ministério do Turismo como base para avaliação do potencial turístico dos municípios brasileiros. Dessa forma, a iniciativa contribuirá para projetar ainda mais Jaguariúna no cenário nacional, ampliando sua atratividade para investimentos e novas oportunidades.

Local: ACIJ

Horário: 9h

SÁBADO | 16/05 – PASSEIO DE MARIA FUMAÇA

14h – Passeio de Maria Fumaça, partindo de Jaguariúna (adquirir ingressos na ABPF ou no dia)

Museu Ferroviário

DOMINGO | 17/05 – VOO INAUGURAL DE BALONISMO EM JAGUARIÚNA

Como parte da ampliação dos atrativos turísticos do município, Jaguariúna passa a contar com uma nova e relevante experiência: o balonismo.

A iniciativa, de caráter privado, é conduzida por uma empresa consolidada no segmento, com mais de 12 anos de atuação em Boituva — referência nacional na prática de balonismo — que agora instala sua filial em Jaguariúna.

A operação oferecerá passeios de balão na Capital Country do Brasil, agregando valor à oferta turística local, diversificando experiências e ampliando o potencial de atração de visitantes.

16h30 – Voo Inaugural de Balonismo

Local: Boulevard do Centro Cultural