JAGUARIÚNA RECEBE A 3ª ETAPA DOS JOGOS DESPORTIVOS DO CIRCUITO DAS ÁGUAS NESTE FIM DE SEMANA

Neste sábado e domingo, dias 22 e 23 de junho, Jaguariúna será sede da 3ª etapa dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas. As competições acontecerão no Ginásio e Campo do Azulão e no Ginásio e Campo do Parque Américo Tonietti, no bairro Roseira de Baixo, e terão entrada gratuita.

A delegação de Jaguariúna vai participar com 160 atletas em todas as modalidades, que são: futsal masculino Sub 14 e Sub 16, futsal feminino Sub 17, futebol masculino Sub 13 e Sub 15, vôlei masculino Sub 17, vôlei feminino Sub 17 e basquete masculino Sub 16.

No Azulão, os jogos começam às 8h neste sábado e às 8h30, no domingo. No Ginásio da Roseira de Baixo, as competições começam às 14h40 no sábado e, no Campo da Roseira de Baixo, às 8h, no domingo.

Confira a tabela completa de jogos:

SÁBADO – 22/06

Ginásio Azulão

8:00 VM17 – Jaguariúna X Lindóia

8:50 VM17 – A.Lindóia X Amparo

9:40 VF17 – A.Lindóia X Lindóia

10:30 VF17 – Socorro X Amparo

11:20 VF17 – Pedreira X Jaguariúna

14:00 FSM14 – Jaguariúna X Socorro

14:40 FSM16 – Jaguariúna X Pedreira

15:30 FSM14 – Lindóia X A.Lindóia

16:10 FSM16 – Lindóia X A.Lindóia

Ginásio Roseira de Baixo

14:40 FSM16 – Serra Negra X Holambra

15:30 FSM14 – M.A.do Sul X Amparo

16:10 FSM16 – M.A.do Sul X Amparo

DOMINGO – 23/06

Ginásio Azulão

8:30 FSF17 – Lindóia X Amparo

9:10 FSF17 – Jaguariúna X A.Lindóia

10:00 BM16 – Jaguariúna X Amparo

11:00 BM16 – A.Lindóia X Holambra

Campo Azulão

8:00 FM13 – Jaguariúna X M.A.do Sul

9:10 FM15 – Jaguariúna X M.A.do Sul

10:30 – FM13 – A.de Lindóia X Lindóia

Campo Roseira de baixo

8:00 FM13 – Serra Negra X Amparo

9:10 FM15 – Serra Negra X Amparo

10:30 FM13 – Socorro X Holambra

11:40 FM15 – Socorro X Holambra

Foto: Ivair Oliveira / arquivo