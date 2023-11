JAGUARIÚNA RECEBE PRÊMIO ‘MUNICÍPIO AGRO’ E FICA EM 1º LUGAR NA RMC

A Prefeitura de Jaguariúna recebeu, pela quarta vez consecutiva, o Prêmio Município Agro – Ranking Paulista, oferecido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. A cerimônia de premiação ocorreu na última sexta-feira, dia 24 de novembro, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Jaguariúna ficou na primeira colocação entre as 20 cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e na 43ª posição em todo o Estado.

A premiação é oferecida pelo Governo de São Paulo aos municípios que adotam iniciativas sustentáveis e inovadoras para o fortalecimento do Agro Paulista.

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, são várias as ações ambientais adotadas por Jaguariúna que levaram à premiação. As ações são divididas em 10 áreas: Estrutura Institucional, Infraestrutura Rural, Produção e Consumo Sustentável, Sanidade Agropecuária, Abastecimento e Segurança Alimentar, Fortalecimento Social do Campo, Solo e Água, Biodiversidade, Resiliência, Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas e Interação Campo-Cidade.

Os escolhidos foram avaliados de acordo com critérios técnicos, onde mais de 60% da pontuação é decorrente de atividades de gestão, deliberados pelo Grupo de Trabalho responsável pelo projeto, no âmbito do desenvolvimento e da implantação de ações para o agronegócio.

O Programa Município Agro – Ranking Paulista também estimula as prefeituras a implementar e desenvolver agendas estratégicas estaduais a fim de fortalecer as gestões locais, melhorar produtividade e sustentabilidade do agronegócio paulista e a investir em ações para melhorar as condições de vida das pessoas na área rural.