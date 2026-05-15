Jaguariúna recebe projeto gratuito de formação em moda sustentável para mulheres

A formação gratuita e inédita na cidade vai reunir 40 mulheres a partir de 16 anos, com acesso a oficinas, materiais de trabalho, incluindo máquina de costura, e bolsa-auxílio de R$ 400,00. As inscrições ocorrem de 18 de maio a 8 de junho

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Pela segunda vez na região de Campinas, o projeto Sustentabilidade na Moda chega a Jaguariúna (SP). A iniciativa, que já passou por Mogi Guaçu com forte impacto social e cultural, oferece formação gratuita voltada à capacitação de mulheres na área de moda sustentável.

As inscrições abrem no dia 18 de maio e encerram no dia 8 de junho. O projeto acontece de 29 de junho a 3 de julho, e irá capacitar 40 mulheres sem vínculo empregatício, a partir de 16 anos, por meio de oficinas práticas de costura, design de moda, customização e técnicas de upcycling. A proposta é estimular a criatividade, a geração de renda e o reaproveitamento de materiais têxteis.

A formação, realizada no Boulevard Pedro Abrucêz, será conduzida pela artista Flávia de Souza, que possui trajetória dedicada a capacitar e inspirar mulheres a enxergarem nos retalhos uma oportunidade de recomeço.

Para se inscrever basta entrar no link https://forms.gle/XVgHdp4m3j6GkX6CP ou por ficha disponível nos locais de realização do curso.

Incentivo financeiro e material de apoio

A capacitação é destinada a mulheres a partir de 16 anos. Inicialmente, serão priorizadas aquelas que não possuem vínculo empregatício; caso haja vagas remanescentes, será considerada a ordem de inscrição. As selecionadas serão contatadas pela equipe do projeto via WhatsApp e/ou e-mail.

Cada participante receberá uma bolsa-auxílio de R$ 400,00, além de um kit de costura com agulhas, alfinetes, linhas, tesoura, fita métrica e almofada para agulhas. As participantes também terão acesso a máquinas de costura durante as atividades e, ao final do curso, poderão levá-las para casa, garantindo a continuidade das produções.

Reaproveitamento e criatividade

Durante as oficinas, as participantes serão divididas em duas turmas, nos períodos da manhã e da tarde. Elas terão contato com técnicas de criação que priorizam o reaproveitamento de materiais.

O conceito de upcycling — prática que transforma resíduos têxteis ou peças descartadas em novos produtos com maior valor agregado — é um dos pilares do projeto. Além de estimular a criatividade, o método contribui para a redução do desperdício na indústria da moda, incentivando práticas mais conscientes e sustentáveis.

As peças produzidas ao longo da formação serão apresentadas ao público em uma feira de moda sustentável no dia 4 de julho, também no Boulevard Pedro Abrucêz. O evento busca aproximar a comunidade do projeto e valorizar o trabalho desenvolvido pelas participantes.

Como complemento, no dia 6 de julho será realizada uma formação em gestão têxtil com seis participantes que se destacarem ao longo do curso, ampliando os conhecimentos sobre organização produtiva e possibilidades de atuação no setor.

Flávia de Souza: moda com propósito

A artista, educadora e gestora de resíduos têxteis Flávia de Souza iniciou sua trajetória em 2007, após a falência de sua primeira empresa. “Foi nesse momento que ressignifiquei minha caminhada e decidi transformar a dor em propósito”, relembra.

Desde então, dedica-se a capacitar pessoas — principalmente mulheres — a resgatar tecidos de forma orgânica, estratégica e com impacto real.

Atualmente, Flávia lidera o Grupo Soma, onde coordena a distribuição mensal de cerca de 500 toneladas de resíduos têxteis entre 40 mulheres empreendedoras, promovendo geração de renda, redução do desperdício e criação de novos produtos sustentáveis.

Sobre o projeto

O projeto “Sustentabilidade na Moda – Formação em Upcycling” (PRONAC 236113) é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei 8.313/91), do Governo Federal, Brasil: Do lado do povo brasileiro. Conta com o patrocínio da MAHLE, coordenação geral da Amora Produções Culturais, coordenação artística da Aloxique e apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Resultados da edição anterior

A edição anterior do projeto foi realizada em Mogi Guaçu (SP) e contou com a participação de 40 mulheres, que concluíram a formação e apresentaram suas criações em uma exposição final.

O evento de encerramento reuniu cerca de 80 visitantes, entre familiares, moradores da cidade e público interessado em moda sustentável, reforçando o impacto social e cultural da iniciativa.

Sobre a Amora Produções Culturais – Produtora do projeto

Fundada em 2012 na cidade de Porto Alegre, a Amora Produções Culturais atua na gestão de projetos via editais e leis de incentivo.

Entre os principais trabalhos realizados estão a produção executiva dos projetos Bibi: Biblioteca Itinerante (2023–2025), Blitz da Alegria (2022–2025), A Arte de Bordar (2022–2025) e Culturatech (2025).

Sobre a MAHLE

A MAHLE é uma parceira internacional de desenvolvimento e fornecedora para a indústria automotiva, com atuação nos segmentos de veículos de passeio e comerciais.

Fundada em 1920, a empresa desenvolve soluções voltadas à mobilidade com menor impacto climático, com foco em eletrificação, gerenciamento térmico e tecnologias para redução de emissões. Atualmente, um em cada dois veículos no mundo conta com componentes da MAHLE.

A empresa também apoia iniciativas nas áreas de educação, cultura, saúde e diversidade, por meio de projetos incentivados e ações privadas.

Programação do projeto

Formação: de 29 de junho a 3 de julho

Turma manhã: 9h às 11h30

Turma tarde: 14h às 16h30

Feira e exposição das peças

4 de julho, das 11h às 13h

Formação em gestão têxtil

6 de julho, das 13h às 18h (com 6 participantes selecionadas)

Local: Boulevard Pedro Abrucêz (Rua Amazonas, 600 – Jardim Santa Cruz – Jaguariúna/SP)

Em todos os dias de oficina será oferecido coffee break.

Serviço

Projeto Sustentabilidade na Moda – Formação em Upcycling

Inscrições: de 18 de maio a 8 de junho de 2026

Público-alvo: mulheres a partir de 16 anos, com prioridade para aquelas sem vínculo empregatício

Vagas: 40

Bolsa-auxílio: R$ 400,00

Inscrições pelo link https://forms.gle/XVgHdp4m3j6GkX6CP ou por ficha disponível nos locais do curso

As selecionadas serão contatadas por WhatsApp e/ou e-mail

Crédito das fotos: Karina Gino Machado