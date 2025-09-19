Jaguariúna Rodeo Festival começa hoje com shows de grandes artistas e provas tradicionais

Programação dos dias 19 e 20 traz nomes como Chitãozinho e Xororó, Luan Santana e Jorge e Mateus; Prefeitura prepara esquema especial de segurança, saúde e mobilidade

O Jaguariúna Rodeo Festival inicia sua programação nesta sexta-feira (19) e sábado (20), prometendo duas noites de arena cheia, grandes shows sertanejos e competições que reforçam a tradição do evento. Além da música e das provas esportivas, a Prefeitura de Jaguariúna preparou um amplo esquema de segurança, saúde e mobilidade para garantir tranquilidade ao público.

Programação musical

Na sexta-feira (19), sobem ao palco Chitãozinho e Xororó, Lauana Prado, Murilo Huff e Felipe e Rodrigo.

Já no sábado (20), o line-up traz Luan Santana, Jorge e Mateus e Wesley Safadão, confirmando o festival como um dos mais esperados do calendário sertanejo.

Competições de arena

Além dos shows, o público poderá acompanhar provas esportivas tradicionais, como Team Penning, Team Sorting e rodeio cutiano (montarias em cavalos), que reforçam a vocação do festival de unir tradição, esporte e entretenimento em um só espaço.

Esquema de segurança e saúde

A Guarda Municipal contará com câmeras de reconhecimento facial integradas ao sistema Muralha Paulista, capazes de identificar pessoas procuradas pela Justiça. O efetivo também terá o reforço das Guardas Municipais da Região Metropolitana de Campinas.

Na área da saúde, a Vigilância Epidemiológica distribuirá preservativos e materiais de prevenção contra ISTs, enquanto a Vigilância Sanitária fiscalizará alimentos e bebidas. O Hospital Municipal e a UPA estarão de prontidão para atender o público.

Mobilidade e trânsito

A Secretaria de Mobilidade Urbana implantou medidas especiais para garantir a fluidez do trânsito. Entre as ações estão sinalização viária antecipada, agentes atuando em horários estendidos, campanha do Detran-SP contra a embriaguez ao volante, fiscalização com bafômetros da Polícia Rodoviária, proibição de estacionamento em ruas próximas ao recinto e criação de área exclusiva para embarque e desembarque de táxis e aplicativos.

O conjunto das ações busca assegurar que o Jaguariúna Rodeo Festival seja um evento seguro, organizado e inesquecível, unindo tradição, música e cultura sertaneja em uma das maiores arenas do Brasil.