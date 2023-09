Jaguariúna Rodeo Festival distribui mais de R$ 200 mil em competições de rodeio

Megaevento é palco da final do Campeonato Nacional dos Três Tambores e da disputa de outras provas de relevância mundial

O Jaguariúna Rodeo Festival recebe as principais competições de rodeio do Brasil e do mundo!

Em seu primeiro final de semana, o megaevento sertanejo foi palco do Team Penning – com record de inscrições – da final do Campeonato Nacional dos Três Tambores e da Titanium Cowboy Cutiano com a Ekip Rozeta. As 20 melhores competidoras de Três Tambores do Brasil duelaram na final, em três rounds, do Circuito RAM ANTT. O Team Penning superou mais de 500 passadas, trazendo competidores de todo o país. As classificatórias ocorreram na sexta-feira (22) e no sábado (23), durante o dia, na nova arena no camping de competidores. À noite, foram disputadas as semifinais e, na arena principal, a grande decisão. A classificatórias da Titanium Cowboy Cutiano, na sexta, e a final, no sábado, levaram o público ao delírio com suas montarias e ganharam destaque por ser uma modalidade genuinamente brasileira, com tropas de extrema qualidade.

O megaevento se preocupou em valorizar os animais, que são vistoriados e, em todos os dias, recebem cuidados de uma equipe de veterinários ; e todos os competidores , com grandes investimentos na criação de uma nova arena para classificatórias e treinos – do mesmo tamanho da arena principal de rodeio – e um camping dos competidores, que exigiu terraplanagem, nova rede hidráulica, rede elétrica e um sistema de segurança 24 horas por dia, em que apenas pessoas credenciadas podiam ter acesso.