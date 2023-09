Jaguariúna Rodeo Festival faz história em primeiro final de semana

créditos das fotos de Jaguariuna : @timedefoto

Megaevento reuniu 40 mil fãs por dia e recebeu extensa lista de celebridades; saiba tudo

A 34ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival entrou para a história já em seu primeiro final de semana! Com a atração internacional Lynyrd Skynyrd e uma apresentação surpreendente de Fernando & Sorocaba, entre outros shows inesquecíveis, o megaevento sertanejo atraiu uma multidão de 40 mil espectadores por dia!

Para se ter ideia da dimensão do festival o público equivale a quase 70% do total de habitantes (cerca de 59 mil) da cidade-sede, Jaguariúna, localizada a 130 quilômetros da capital paulista. ​​Com espectadores de 1.000 cidades brasileiras, a 34ª edição projeta movimentar R$ 200 milhões na economia local!

Entre o público, também prestigiaram o evento celebridades e personalidades da internet! Alguns famosos presentes no Jaguariúna Rodeo Festival: Rafa Kalimann, GKay, Arthur Picoli, Caio Afiune, Rodrigo Mussi, Sarah Andrade, Larissa Tomásia, Peão Jotinha, Se Ficar Puto é Pior, Stéfani Bays, Ana Kássia Pires, Bárbara Birita, Barrosinho, Gabriela Gobo, Juninho Pinheiro, Leticia Jardim, Lissio Fiod, Manu Freitas, Marcus Cirillo, Mariana Azevedo, Marina Fabris e Odorico Reis!

Na sexta-feira (22), o Jaguariúna Rodeo Festival começou trocando o sertanejo pela roda de samba de Thiaguinho! Em sua estreia no megaevento, o cantor levou a turnê do álbum Meu Nome É Thiago André, indicado ao Grammy Latino em 2023. “A primeira vez a gente nunca esquece”, disse ao público. Clayton & Romário, Henrique & Juliano e os DJs LOCOS completaram o line-up do primeiro dia.

O sábado (23) reservou mais emoções à plateia que lotou o Jaguariúna Rodeo Festival! A banda norte-americana Lynyrd Skynyrd promoveu a inusitada união entre roqueiros e sertanejos com hits como Free Bird, Simple Man e Sweet Home Alabama, aclamada por 40 mil pessoas com um “mar” de celulares acesos! Zé Neto & Cristiano, Ícaro & Gilmar e Pedro Sampaio também se apresentaram no segundo dia.

O line-up não acabou! Fernando & Sorocaba foram anunciados como atração surpresa e subiram ao palco com “um sonho e uma palheta”, como eles próprios definiram após encarar o grande desafio de cantar sem banda, que não pôde decolar em razão das condições climáticas na região Sul, a dupla emocionou a multidão entregando um show épico, apenas no gogó!

O Jaguariúna Rodeo Festival continua nos dias 29 e 30! Confira as atrações do segundo final de semana:

Dia 29 – Ana Castela, Bruno & Marrone, Maiara & Maraisa, DJs KVSH e Malifoo

Dia 30 – Jorge & Mateus, Luan Santana, Gustavo Mioto e Dennis