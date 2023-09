JAGUARIÚNA SEDIA 2ª ETAPA DA ADR DA TERCEIRA IDADE

Jaguariúna sedia neste sábado, dia 2 de setembro, a segunda etapa da ADR da Terceira Idade, mpetição da Associação Desportiva Regional, a partir das 8h. A etapa é organizada pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna e reunirá, além de Jaguariúna, participantes das cidades de Artur Nogueira, Aguaí, Pedreira e Socorro.

As modalidades em disputa são: bocha, buraco, damas, dominó, truco, tênis de mesa, tênis de campo, xadrez e voleibol adaptado, envolvendo aproximadamente 160 pessoas, entre homens e mulheres, acima de 60 anos. A equipe do programa Viva Melhor, da Secretaria de Esportes, representa Jaguariúna na competição.

A abertura acontece às 8h no Espaço Modal do Parque Serra Dourada. Em seguida, terá início as rodadas de dominó, truco e tênis de mesa. No Ginásio do Azulão acontecem os jogos de voleibol adaptado e, nas canchas do Centro do Trabalhador, as partidas de bocha.

Também haverá jogos no Parque Serra Dourada envolvendo as modalidades de damas, xadrez e buraco, além de tênis de campo no Centro de Tênis de Jaguariúna, no bairro de Guedes.

O evento também integra a programação das comemorações de aniversário de Jaguariúna, que completa 69 anos no dia 12 de setembro.

A próxima será dia 6 de outubro, na cidade de Aguaí. Ao final de quatro etapas, a cidade que somar mais pontos será a campeã da competição.