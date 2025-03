JAGUARIÚNA SEDIA FESTIVAL DE CHURRASCO DE HOJE A DOMINGO

Jaguariúna recebe de hoje até domingo (21 a 23 de março) a 75ª edição do Burning Fest – Batalha de Assadores, considerado um dos maiores festivais de churrasco do Brasil. O evento, que conta com apoio da Secretaria de Cultura de Jaguariúna, acontece no gramado do Boulevard do Centro Cultural, das 12h às 22h, com entrada gratuita.

Durante os três dias de festival, os visitantes poderão acompanhar de perto a competição entre os melhores churrasqueiros do Brasil, que demonstrarão suas habilidades e criatividade na preparação de cortes nobres. Além da disputa gastronômica, o público terá a oportunidade de saborear diversas opções de churrasco preparadas pelos especialistas presentes.

A programação musical do evento inclui apresentações de bandas cover de rock, proporcionando uma trilha sonora animada para os amantes do churrasco. O festival também oferece um ambiente familiar, com opções de entretenimento para todas as idades.

Serviço:

Evento: Burning Fest – 75ª Edição – Batalha de Assadores

Data: 21 a 23 de março de 2025

Horário: Das 12h às 22h

Local: Espaço de Eventos Boulevard – Av. Marginal, 600 – Jaguariúna

Entrada: Gratuita