JAGUARIÚNA SERÁ SEDE DO EVENTO ‘EXPO RH’ EM MARÇO

Foto: arquivo

A cidade de Jaguariúna será sede em março de um dos maiores eventos do segmento de Recursos Humanos do Brasil. O Expo RH Jaguariúna será realizado no próximo dia 14 de março, das 8h às 17h, na Red Eventos, e terá a presença ilustre do professor e filósofo Mario Sergio Cortella.

O evento conta com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Segundo os organizadores, além do congresso profissionalizante, haverá um pavilhão de exposição com grandes empresas que oferecem o que há de melhor em serviços para RH no Brasil. O evento também contará com praça de alimentação e sorteio de brindes pelos expositores presentes.

As inscrições para participar das palestras do congresso profissionalizante devem ser efetuadas pelo endereço www.exporhjaguariuna.com.br.

O evento é realizado em parceria com os grupos de RH da região e empresa Montejano – psicologia corporativa. Mais informações pelo telefone: (19) 98866-2635.