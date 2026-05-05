JAGUARIÚNA TEM CRESCIMENTO DE 87% NO SALDO DE EMPREGOS NO 1º TRIMESTRE

Jaguariúna registrou um crescimento de 87,2% no saldo positivo de empregos formais (com carteira assinada) no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2025. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência.

Nos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano, o município acumulou um saldo de 659 novas vagas, segundo o Caged. Nos mesmos meses do ano passado, o total foi de 352 postos de emprego criados.

O maior número de vagas foi criado em fevereiro, com saldo de 260 contratações. Janeiro teve 159 e março registrou 240 postos, ainda de acordo com dados do Caged.

A construção civil foi o grande destaque no período, com a criação de 317 novas vagas. A indústria também se destacou, com 210 postos.

A Prefeitura de Jaguariúna considera positivo o avanço na geração de empregos formais no município e segue otimista quanto à ampliação das vagas nos próximos meses.

Foto: arquivo