Jantar do Bem do Instituto Ronald McDonald arrecada R$ 928 mil em prol de crianças e adolescentes com câncer

Evento aconteceu no dia 25/10, em São Paulo, e reuniu cerca de 400 convidados entre empresários, influenciadores, artistas, jornalistas e formadores de opinião em uma noite de muita solidariedade

No dia 25 de outubro, na Vila dos Ipês, em São Paulo, aconteceu a 14ª edição do Jantar do Bem do Instituto Ronald McDonald. Com cerca de 400 convidados, o evento foi um grande sucesso e contou com a ajuda valiosa de empresários, artistas, influenciadores, jornalistas e formadores de opinião em uma noite de muito networking e emoção que ficará na memória. A arrecadação chegou a R$ 928 mil e será destinada a apoiar crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer em todo o país.

Apresentado pela Marfrig e BRF, o Jantar do Bem teve exposições, diversas atrações especiais e foi encerrado ao som da cantora Paula Lima. A noite de solidariedade contou com os patrocínios das empresas McDonald’s, Krakowiak Advogados, CartonDruck, BIMBO, Coca-Cola, Livelo, Nestlé, Softys, VIGOR, Santander, Savoy, Capgemini, BO Packaging, Carino, Bunge, Sonda, Cellier, Interlagos Shopping Center, Centerleste Empreendimentos Comerciais, AB BRASIL (Ovomaltine), RS Serviços.

“O Jantar do Bem superou todas as expectativas e estamos imensamente gratos pelo apoio e solidariedade de nossos parceiros com a causa. Com essa contribuição, conseguimos continuar a proporcionar esperança para milhares de crianças e adolescentes na luta contra o câncer”, declarou Bianca Provedel, CEO do Instituto Ronald McDonald, ao expressar sua gratidão com a participação de todos.

O evento, comandado pelo jornalista Celso Zucatelli e pela apresentadora Camila Galetti, não apenas alcançou um marco financeiro significativo, mas também reforçou o compromisso da comunidade em fornecer apoio tangível e emocional para os pequenos pacientes e suas famílias.



Conquistando o impossível

Entre a programação, um número musical chamou a atenção dos presentes. Elaine Felizardo e sua filha Lídia, de 13 anos, ex-hóspedes do Programa Casa Ronald McDonald, cantaram a música “Conquistando o Impossível” (Jamily). A cantora mirim, que foi diagnosticada com câncer, hoje está curada.

“O Instituto mudou a nossa vida. Sem esse apoio a gente não teria conseguido atravessar essa fase tão dolorida. E poder cantar, ao lado da minha pequena, que somos campeãs, foi emocionante. Todos que fazem parte dessa causa nos ajudaram a chegar até aqui e nos proporcionaram esse momento inesquecível”, destaca Elaine que contou ainda com a participação de sua filha mais velha, Isabela, no teclado.



Fazer o bem é uma vitória de todos

O Jantar do Bem que, ao longo de suas 14 edições, arrecadou a soma de mais de R$ 12,1 milhões, tem sido um pilar importante para o Instituto Ronald McDonald na implementação de projetos e iniciativas em apoio a crianças e adolescentes com câncer. O valor arrecadado tem sido fundamental para sustentar as operações das sete unidades do Programa Casa Ronald McDonald no Brasil, que oferecem gratuitamente hospedagem, alimentação, transporte e apoio psicossocial às famílias em tratamento que estão longe de suas cidades de origem.

Sobre o Instituto Ronald McDonald

Organização sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald (IRM) há mais de 24 anos atua para promover saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e suas famílias e contribui para aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil. Estruturação de hospitais especializados, hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, capacitação de estudantes e profissionais de saúde, incentivar a adesão a protocolos clínicos e promover disseminação de conhecimento sobre a causa, são algumas das frentes da organização. Saiba mais sobre os programas e as instituições beneficiadas e ajude o Instituto a continuar fazendo a diferença na vida de milhares de crianças e jovens que precisam de ajuda. Acesse o link!