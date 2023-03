Jardim América, Santa Maria do Amparo e Camanducaia concentram aumento de casos de Dengue

O último balanço Secretaria Municipal de Saúde de Amparo confirma o crescimento de casos de Dengue em toda a cidade. O mês de março concentra 93 dos 109 casos confirmados do ano. As regiões que mais possuem casos positivos da Dengue são as do Camanducaia, com 26, Jardim América, com 16 e Santa Maria do Amparo, 13.

“Na última semana, as regiões do América e Santa Maria do Amparo tiveram um aumento considerado de casos positivos. Na Zona Urbana, a única reunião que não apresentou casos positivos foi a do Vale Verde. Estamos fazendo a varredura, limpeza, notificação e nebulização focal, nas regiões onde os casos positivos são confirmados, porém, precisamos da colaboração da população”, ressaltou o diretor de Vigilância em Saúde, Luis Guidi.

Os trabalhos no município são realizados pelos Agentes Comunitários e pela Impacto, empresa contratada pela Prefeitura, de segunda a sábado. Todos estão uniformizados e a população pode contactar a Secretaria ou mesmo a GCM, pois são todos credenciados conosco.

A Secretaria de Saúde reforça os munícipes ações de prevenção contra o mosquito, como manter caixa d’água tampada, vistoriar locais que podem acumular água. Em caso de denúncia, o atendimento pode ser feito pelo telefone 156, da Central de Atendimento ao Cidadão.

*Confira o balanço dos casos por Unidade de Saúde de Amparo*