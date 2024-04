Jayme Ginêz Junior: da simplicidade à inspiração

Um homem sorridente, apaixonado por tocar instrumentos de percussão e por trazer alegria às pessoas, essas são as características que definem Jayme Ginêz Junior. Nascido em Campinas – SP, em uma família modesta, ele carrega consigo a essência da superação e da determinação desde os primeiros passos. Filho de um radialista e de uma doméstica, ele é o quinto em uma prole de quatro mulheres, sendo o único homem. Sua infância foi marcada por brincadeiras simples, em que os jogos de futebol no campinho eram o ápice da diversão.

Aos 13 anos, Jayme descobriu o que é ter responsabilidade ajudando em casa, dando início ao seu percurso no mundo do trabalho. Porém, mesmo diante das obrigações, sempre manteve vivo o amor pela figura do palhaço, identificando-se com a arte de espalhar alegria e risos, com pinturas faciais e brincadeiras atrapalhadas.

Aos 21 anos, enquanto trabalhava como vendedor em uma loja de confecção, em Campinas, Jayme encontrou também o amor de sua vida, Silvana, natural de Mogi Mirim. Foi esse amor que o trouxe para a nossa acolhedora cidade “simpatia”, onde construiu sua família e sua história, desde 1992.

Hoje, aos 51 anos, Jayme Ginêz Junior é um exemplo de dedicação e fé. Com três filhos já adultos, ele encontrou na música, na religião e na área de Segurança do Trabalho novas formas de expressar sua essência. Participou de um conjunto de Samba/Pagode, é um devoto cristão e faz parte da fanfarra FAM, algo que ele afirma estar no seu DNA.

Eleito como Presidente do Grêmio Mogimiriano, Jayme tem o compromisso de contribuir para o bem-estar da comunidade local. Sua trajetória na área de Segurança do Trabalho reflete seu comprometimento em prevenir acidentes e garantir a integridade dos trabalhadores. Mas seu grande sonho de infância nunca foi esquecido. Atualmente, lidera o projeto “Trupe de Deus”, como o palhaço, Aleluia, e conta com a participação de seus amigos, levando amor, alegria e respeito pelos lugares que passa.

Jayme é mais do que um cidadão comum. É um exemplo vivo de como a simplicidade e a fé podem transformar vidas. Seu lema é: “O sorriso enriquece os recebedores, sem empobrecer os doadores”, o que resume perfeitamente sua filosofia de vida.

Algumas curiosidades sobre meu amigo é que seu prato preferido é um churrasco, seu filme favorito é “À Espera de um Milagre” e sua leitura constante é a Bíblia. Jayme é um homem de família, de fé e de sorriso fácil, que inspira todos ao seu redor a viverem com amor e alegria.

Agradeço-o e parabenizo-o pela oportunidade de compartilhar um pouco da trajetória de um cidadão que contribui, diariamente, para o bem de nossa cidade, inspirando sorrisos.

Boa semana a todos e fiquem com Deus!