Jeferson Luís é o novo presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçu

O vereador Jeferson Luís da Silva (PSDB) foi eleito para a presidência da Câmara Municipal de Mogi Guaçu no biênio 2023-2024. Ele irá compor a nova Mesa Diretora do Legislativo juntamente com Lili Chiarelli (Republicanos), eleita primeira-secretária; Luciano Firmino Vieira (PL), como segundo-secretário; Luiz Zanco Neto (PL), como terceiro-secretário; Judite de Oliveira (PTB), como primeira vice-presidente; e Fernando José Sibila Marcondes (MDB), como segundo vice-presidente. A votação aconteceu na sessão de segunda-feira (18). O tucano recebeu 9 votos, dos 11 vereadores votantes.

Jeferson foi o principal articulador do movimento para antecipar a eleição da Mesa Diretora que aconteceria apenas na última sessão ordinária do ano, em dezembro. Além disso, ele foi o autor do projeto de resolução que previa a antecipação da votação para a última segunda-feira. Nesse sentido, era o principal nome na disputa pela presidência. E foi eleito sem surpresa. Recebeu os votos dos vereadores Adriano Luciano Rodrigues (PL), Dr. Fernandinho (MDB), Guilherme de Sousa Campos (Cidadania), Judite de Oliveira (PTB), Lili Chiarelli (Republicanos), Luciano Vieira (PL), Zanco (PL), Carlos Kapa (Cidadania) e dele próprio. Amaraí de Oliveira Gomes, o Pezão (PODEMOS), e Natalino Antonio da Silva (PSDB) se abstiveram de votar.

Também com nove votos favoráveis e as duas abstenções, Lili Chiarelli e Luciano Vieira foram eleitos primeiro e segundo-secretários, respectivamente. Zanco e Dr. Fernandinho receberam 10 votos para terceiro secretário e segundo vice-presidente – apenas Pezão se absteve de votar. Já a vereadora Judite de Oliveira foi a única a receber os 11 votos – inclusive de Pezão – para a primeira vice-presidência. A nova Mesa Diretora só assume em janeiro de 2023. Isso foi deixado bem claro pelo ainda presidente da Casa, Guilherme de Sousa Campos. “Continuo na presidência até 31 de dezembro. Não voi aceitar nenhum interferência no meu mandato. Sei que o Jeferson vai respeitar”, avisou.

Usando a tribuna como presidente eleito, Jeferson Luis agradeceu a confiança depositada pelos vereadores por acreditar que terá condições e potencial para assumir a presidencia a partir do ano que vem. “Foram feitos compromissos de muito trabalho, dedicação, humildade e diálogo em prol da Câmara e ouvir todos os lados, todos os vereadores, uma construção sempre buscando somar com Mogi Guaçu. Na presidência, sei das responsabilidades e das atribuições. Nenhum de nós é melhor ou mais forte, todos juntos iremos trabalhar com diálogo e entendimento para buscar a convergência de ideias”, frisou.

Disse que buscará apoio para a Câmara enquanto instituição para o seu fortalecimento e que dará, cada vez mais condições para que os vereadores possam realizar melhor seu trabalho que é contribuir com Mogi Guaçu. “Contem comigo, com o presidente parceiro, que vai ajudar os senhores a poderem ajudar cada vez mais a nossa população. Temos um excelente trabalho que o executivo municipal vem fazendo e nossa ideia e fazer parte disso, contribuindo, ajudando e somando esforços. Quando isso acontece, quem ganha é a população, é Mogi Guaçu”, frisou.

Alguns dos demais vereadores também fizeram uso da palavra. Muitos agradeceram os votos, enquanto os outros desejaram sucesso à nova mesa. Pezão, por sua vez, fez questão de justificar porque deixou de votar em cinco das seis votações – só votou em Judite de Oliveira. Ele nunca escondeu que era contra a antecipação da eleição, mas deixou claro que não tinha indisposição com nenhum dos vereadores. “E porque não votei nele (Jeferson) hoje? Porque tudo foi construído pelas minhas costas. Não teve uma reunião com todos os vereadores, mesmo quem votou contra a antecipação da eleição. Não tenho nada contra ninguém. Mas eu sou uma pessoa correta, também falo o que penso, doa a quem doer. Não sou ‘Maria vai com as outras’, tenho meus próprios pensamentos. E meus pensamentos foram esses, a deslealdade sequer de avisar quem ia ser quem nesta casa”, desabafou.