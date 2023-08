Jeito Senac de Educar: Senac Mogi Guaçu oferece mais de 1400 bolsas de estudo 100% gratuitas para o segundo semestre

Crédito Foto: Divulgação Senac

Da Redação

O Senac Mogi Guaçu, referência em educação profissional de qualidade, está abrindo portas para o futuro oferecendo mais de 1425 bolsas de estudo totalmente gratuitas para o segundo semestre de 2023. Por meio do Programa Senac de Gratuidade, a instituição visa possibilitar a formação de profissionais capacitados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.

Com uma ampla gama de cursos gratuitos e técnicos disponíveis, os interessados ​​terão a oportunidade de se capacitar nas áreas de gastronomia e alimentação, tecnologia da informação, beleza e estética, saúde, bem-estar, gestão e negócios, entre outras. Os cursos técnicos são especialmente seguros às demandas dos setores aquecidos da economia, como Técnico em Programação de Jogos Digitais, Técnico em Contabilidade, Técnico em Design de Interiores e Técnico em Segurança do Trabalho.

O Gerente do Senac Mogi Guaçu, Robert dos Anjos, destaca a qualidade técnica, a infraestrutura avançada e a humanização das relações de trabalho oferecidas nos cursos. Ele enfatiza que a grande parte das bolsas é 100% gratuita, permitindo que o público da região tenha acesso a uma formação de excelência.

O Senac acredita que o ensino técnico é uma via eficiente para ingressar no mundo do trabalho e aproveitar as oportunidades que surgem no mercado, além de contribuir para suprir a falta de profissionais incluídos em diversos setores da economia.

A Pesquisa Nacional de Avaliação dos Egressos/Egressas do Senac, realizada pelo Departamento Nacional, comprovou que 86,2% dos egressos apresentaram melhora no desempenho profissional após fazer um curso na instituição. Essa melhoria se traduz em diversos benefícios, como aumento de salário, promoções e até mesmo a conquista do primeiro emprego com carteira assinada.

As bolsas 100% gratuitas são destinadas a pessoas que comprovem renda familiar mensal de até dois salários mínimos federais. As inscrições para os cursos estarão disponíveis 20 dias antes do início das aulas e podem ser realizadas através do site do Senac, na página do Programa Senac de Gratuidade.

Além da formação gratuita, os alunos terão acesso a toda infraestrutura necessária para a aprendizagem, incluindo material didático e uso das salas de aula e laboratórios, garantindo uma experiência completa e de qualidade.

Com o compromisso de formar profissionais altamente preparados, tanto em suas habilidades técnicas quanto comportamentais, o Senac Mogi Guaçu busca contribuir com o desenvolvimento da sociedade e do município, impulsionando a empregabilidade e a qualidade de vida da comunidade local.

Se você busca se capacitar para as oportunidades do mercado de trabalho, o Senac Mogi Guaçu é o caminho certo. Conheça a variedade de cursos disponíveis e garanta sua bolsa de estudos gratuita. Acesse o site e inscreva-se agora mesmo: www.sp.senac.br/programa-senac-de-gratuidade.

Serviço

Senac Mogi Guaçu

Endereço: Rua Adelino Damião, 55 – Jardim Paulista, Mogi Guaçu/SP Site: www.sp.senac.br/senac-mogi-guacu