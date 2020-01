JH – Exposição revive história da escola ESO em Itapira

Entra em cartaz no próximo dia 24 de janeiro no Museu Histórico de Itapira a exposição ‘Ginásio do Estado – 80 Anos Inspirando Gerações’. A mostra celebra o Jubileu de Carvalho da criação do Ginásio do Estado, atual Escola Estadual ‘Dona Elvira Santos de Oliveira’, popularmente conhecida como ESO.

“Nossa ideia é contar de maneira didática e de total acesso aos visitantes a história do E.S.O., desde sua criação enquanto Ginásio do Estado, no ano de 1939, até sua mudança para o atual prédio. São inúmeras lembranças de alunos, professores e funcionários sobre a escola.

Queremos proporcionar ao visitante uma imersão histórica pela trajetória da instituição ao longo de oito décadas. Serão expostos objetos e fotografias inéditas”, adiantou Eric Apolinário, responsável pelo Museu Histórico e curador da exposição.

A pesquisa e recolhimento de materiais referentes à história dos 80 anos da criação da instituição, que foi celebrado em novembro do ano passado, foram realizados ao longo dos últimos meses e o processo contou com a colaboração principalmente de ex-alunos que cederam fotografias e objetos para compor a exposição.

De acordo com Apolinário, a ideia é que a exposição seja dinâmica e permita que os visitantes colaborem com depoimentos e lembranças que também poderão vir a compor a mostra.

“A cada semana, por exemplo, pode ser que uma nova peça, informação ou fotografia, ingresse na exposição”, explicou.

Durante o período da exposição também serão promovidas rodas de conversa de ex-alunos. Os eventos serão gravados e os depoimentos entrarão para o acervo do museu.

SERVIÇO

EXPOSIÇÃO: Ginásio do Estado – 80 anos inspirando gerações.

DATA: de 24 de janeiro a 30 de abril

LOCAL: Museu Histórico de Itapira. Parque Juca Mulato, S/N, Centro, Itapira-SP.

HORÁRIO: Segunda a sexta-feira das 8h00 às 11h20 e das 13h00 às 17h20. Domingos das 9h00 às 12h00.

VISITAS MONITORADAS: Agendamentos pelo telefone (19) 3863-0835